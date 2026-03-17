L'Hermitage : après sa fermeture administrative, "Les Balançoires" cessent définitivement leur activité

Dans un message sur leurs réseaux sociaux, le restaurant "Les Balançoires" à l'Hermitage annonce ce lundi 16 mars 2026 "fermer définitivement". Le 25 février 2026, le restaurant avait été contraint de fermer administrativement après un "signalement de suspicion d'intoxication alimentaire collective". Après quoi, "une inspection de l'établissement" avait eu lieu, "mettant en évidence plusieurs manquements aux règles de sécurité alimentaire" (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"Après 5 ans d'activité, les Balançoires ferment aujourd'hui définitivement" le restaurant, sans pour autant préciser les raisons de cette fermeture.

Lors de la fermeture administrative, une inspection avait "mis en évidence plusieurs manquements aux règles de sécurité des aliments exposant les consommateurs à des risques", indiquait la préfecture de La Réunion à Imaz Press.

Parmi les manquements relevés, la présence de nuisibles tels que des mouches, fourmis, blattes, et des traces de passages de rats à des endroits où sont préparés et stockés les aliments, décrivait Réunion La 1ère.

"La réouverture de l’établissement était conditionnée à la réalisation de plusieurs mesures de remédiations", précisaient les autorités.

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