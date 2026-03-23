À la une de ce mardi : municipales, Israël frappe Beyrouth, jeunes condamnés, Nuit des Virtuoses, enfant de 3 ans percuté et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 24 mars 2026 : - Municipales 2026 : la droite (très) fragilisée, la gauche avance (bien) ses pions - Liban : Israël frappe le sud de Beyrouth et annonce la capture de deux combattants du Hezbollah - Tribunal de Saint-Denis : trois jeunes condamnés à 4 ans de prison pour avoir agressé une mère de famille à son domicile - Saint-Benoît : un enfant de 3 ans percuté par une voiture, il est hospitalisé en urgence absolue - Évènement : la 17ème Nuit des Virtuoses revient du 25 au 29 mars 2026 - La pa Météo France i di, sé zot i di - Mardi avec quelques petites averses passagères (Photo www.imazpress.com)

Au départ, ils étaient 124 : des candidats répartis sur l’ensemble des communes de l’île. Tous briguaient le fauteuil de maire. Le second tour des élections municipales du dimanche 22 mars 2026 a apporté des modifications significatives au paysage politique réunionnais. La droite perd des villes historiques et la gauche crée la surprise. Au Tampon avec l’arrivée d’Alexis Chaussalet à la tête de la mairie et à Sainte-Marie avec Céline Sitouze. Il faudra désormais compter avec des nouvelles personnalités et une nouvelle dynamique politique sur l’île. État des lieux au lendemain des résultats.

Des frappes israéliennes ont visé lundi soir et tôt mardi des cibles du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth, tandis que l'armée d'Israël a annoncé la capture de deux combattants d'élite du mouvement islamiste dans le sud du Liban.

Trois jeunes, un frère, sa sœur, et un ami, ont été jugés en comparution immédiate ce lundi 23 mars 2026 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Ils étaient poursuivis pour avoir agressé une mère de famille à son domicile à la Possession. Il leur était reproché des faits, d'extorsion avec arme, de violences avec arme ayant entraîné une ITT de moins de 8 jours, détention d'arme et complicité. Les trois prévenus ont été condamnés à 4 ans d'emprisonnement dont un avec sursis probatoire et maintien en détention pour la peine ferme. Les mis en cause encouraient 10 années de prison.

La 17e Nuit des Virtuoses revient du 25 au 29 mars 2026, un temps fort musical annuel qui rassemble plus de 90 artistes internationaux sélectionnés qui joueront dans divers lieux culturels de l'île. Les grandes soirées seront le vendredi 27 mars au Téat Plein Air, le samedi 28 et le dimanche 29 mars au Théâtre Luc Donat. Nous publions, ci-dessous, le communiqué du Théâtre Luc Donat.

Dans des circonstances encore indéterminées, un enfant de 3 ans a éé percuté par une voiture vers 17h30 ce lundi 23 mars 2026 à Saint-Benoit. L'enfant a été hospitalisé en état d"urgence absolue. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.

Pour ce mardi 23 mars 2026, Matante Rosina nous annonce le retour d'une atmosphère plus sèche après le passage humide de la veille. La matinée s'annonce ensoleillée sur l'île. En fin de matinée, les nuages commencent à se développer et les premières averses s'invitent sur les hauteurs de la Possession et de Saint-Denis. En début d'après-midi, quelques averses de Saint-Philippe à la Plaine des Palmistes.