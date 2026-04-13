À la une de ce mardi : grève suspendue, enseignant mis en examen, nouvel an tamoul, adolescent tué, formation et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 14 avril 2026 : - Prix des carburants : la Région et les professionnels de la route demandent aux pétroliers de mettre la main à la poche, la grève est suspendue - Sainte-Suzanne : suspecté d'entretenir une relation avec une collégienne, un enseignant mis en examen - Nouvel an tamoul : Puthandu Vajtoukkel 5127 - Adolescent tué par balle dans le Rhône : deux mineurs interpellés - L’ACCD’OM lance son offre de formation 2026 pour les élus et agents des Outre-mer - La pa Météo France i di, sé zot i di - Mardi lumineux sauf pour les hauts (Photo www.imazpress.com)

La mobilisation des professionnels de la route contre la hausse des prix des carburants a été suspendue ce lundi 13 avril 2026 en début de soirée, après une journée de fortes tensions et de négociations avec la Région. L’intersyndicale, qui regroupe plusieurs secteurs particulièrement dépendants du carburant, a annoncé lever le mouvement tout en restant en alerte.

Suspecté d'entretenir une relation intime avec une collégienne de 14 ans, un enseignant d'une quarantaine d'années d'un collège de Sainte-Suzanne a été mis en examen ce lundi 13 avril 2026, informe Zinfos974. Le professeur avait déjà été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire il y a quelques semaines, comme nous vous le révélions dans Imaz Press. Il est poursuit pour atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité. Selon nos confrères, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en contact avec la collégienne et d’exercer son métier.

Ce mardi 14 avril 2026, nos ompatriotes de confession tamoule fêtent le nouvel an et l'arrivée de l'année 5127. Le nouvel an tamoul, est une date importante du calendrier hindou. Il symbolise le renouveau, les nouvelles intentions et l’espoir d’un avenir prospère. Bonne année à toutes et à tous : Puthāndu vāḻttukaḷ !

Deux mineurs de 15 ans et de 12 ans ont été interpellés après le décès par balle d'un adolescent de 13 ans, lundi en début d'après-midi à Villefranche-sur-Saône (Rhône), a annoncé le parquet qui a ouvert une enquête pour "assassinat".

L'Association des Communes et Collectivités d'Outre-Mer (ACCD’OM) franchit une nouvelle étape dans son soutien aux territoires en (re)lançant son programme de formation. Centré sur la montée en compétences et le partage d'expérience, ce programme privilégie une approche de proximité pour répondre aux défis concrets des collectivités territoriales. Cette offre s'adresse tant aux élus locaux qu'aux agents des collectivités.

Pour ce mardi 14 avril 2026, Matante Rosina nous annonce un début de journée bien agréable sous un ciel dégagé. L'accalmie est de courte durée dès la fin de matinée, la grisaille prend possession des hauteurs et l'après-midi vire au gris sur une bonne partie de l'île. L'ouest et le sud-ouest font exception et conservent un temps bien plus souriant tout au long de la journée. Les températures chutent au Maïdo et au Volcan où le thermomètre affiche entre 16 et 18°C.