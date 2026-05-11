À la une de ce mardi: vacances plus chères, incendie à Saint-Denis, tribunal, Zactivités Zarboutan, tir sportif et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 12 mai 2026 : - Le prix des carburants et des billets d'avion s'envole : pour les vacances les Réunionnais partiront moins longtemps et moins loin - Saint-Denis : un incendie ravage une habitation en plein centre-ville - Tribunal de Saint-Denis : incarcérés pour des faits supposés de violence, deux frères remis en liberté pour insuffisance de l'enquête - Saint-Paul : Zactivités Zarboutan, une semaine dédiée aux séniors - Tir sportif de vitesse : le Réunionnais David Geslin sacré champion de France pour la 5ème fois - La pa Météo France i di, sé zot i di - mardi venteux et nuageux (Photo www.imazpress.com)

À La Réunion, alors que la seconde semaine de vacances du mois de mai se poursuit,certaines personnes ont déjà en tête l'organisation des congés de juillet - août. Des vacances en dehors de La Réunion au programme ? Une question en suspens dans la tête des Réunionnais. Certains choisissent de renoncer à leur voyage ou de partir moins loin. La raison, les billets d'avion et les carburants en hausse, conséquence directe du violent conflit au Moyen-Orient notamment dans le détroit d’Ormuz.

Ce lundi 11 mai 2026, vers 22 heures, un important incendie s'est déclaré en centre-ville de Saint-Denis, près de la rue Jean Châtel. Selon nos informations, il s'agirait d'un feu d’habitation.

Ce lundi 11 mai 2026, le tribunal de Saint-Denis a remis en liberté deux frères poursuivis pour des faits supposés de violence. Le tribunal a estimé qu'il n'avait pas suffisamment d'éléments pour juger les deux hommes en comparution immédiate. Les deux frères étaient en détention depuis le 3 avril.

La ville de Saint-Paul a lancé sa semaine des Zactivités Zarboutan 2026, ce lundi 11 mai 2026, au gymnase du centre-ville. Cette manifestation est dédiée aux seniors saint-paulois·es, et se déroule jusqu'au samedi 16 mai. 800 séniors sont attendus sur les activités prévues tout au long de la semaine

Le tireur réunionnais David Geslin a remporté, ce week-end du 8 mai 2026, un nouveau titre de Champion de France de tir sportif de vitesse. C'est son cinquième titre depuis 2023. L'événement s'est tenu au Centre national de tir sportif de Châteauroux, dans l'Hexagone