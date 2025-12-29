À la une de ce mardi : fortes pluies, cyclone intense Grant, animaux et pétards, féminicide à Lille, CyberCup Océan Indien et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 30 décembre 2025 : - La Réunion arrosée : l'ouest, le nord et l'est en vigilance orange fortes pluies et orages, le sud en vigilance jaune - Le cyclone tropical intense Grant à 2.480 km de La Réunion, aucune influence attendue sur l'île - Réveillon de la Saint-Sylvestre : prenez soin de vos animaux de compagnie, ils sont terrorisés par les pétards et les feux d'artifice - Lille : une femme tuée dans le centre ville : son conjoint mis en examen - CyberCup Océan Indien 2026 : premier championnat régional de cybersécurité - La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore et toujours de la pluie (Photo www.imazpress.com)

C'est sous la pluie queLa Réunion se réveille de nouveau ce mardi 30 décembre 2025. Depuis 4h, le nord, l'est et l'ouest de l'île sont en vigilance oranges fortes pluies et orages au moins jusqu'à 16h. Le sud est en vigilance jaune. L'ouest est aussi en vigilance jaune vents forts dès 7h. De forts cumuls de pluie sont toujours attendus, alors que la journée de lundi a déjà été particulièrement compliquée pour les usagers de la route. Prudence au volant

Grant a a atteint le stade de cyclone tropical intense dans la nuit du dimanche 28 décembre au lundi 29 décembre 2025. Ce mardi à 4h, il se trouvait à 2.480 km à l'est-nord-est de La Réunion. Il se déplace vers l'ouest-sud-ouest à 22 km/h. "Il s'agit d'un système de très petite taille, avec des vents dangereux restant confinés dans un rayon de 50 à 80 km du centre" indique Météo France. "Aucune influence de ce système n'est attendue sur les cinq prochains jours pour La Réunion et Mayotte" ajoutent les météorologues

Sur les groupes dédiés à nos amis à quatre pattes, les annonces se multiplient depuis le 24 décembre et les premières déflagrations des feux d'artifices. Des chiens, qui portent un collier et semblent avoir un propriétaire : retrouvés désorientés, et perdus. Afin de protéger vos animaux, quelques règles à respecter : les sécuriser dans une pièce calme de votre maison, fermer les fenêtres et volets, penser aussi à mettre votre numéro de téléphone sur le collier de vos animaux, ou encore, demander à votre vétérinaire un anti-stress.

Le compagnon d'une femme de 25 ans retrouvée morte chez elle dans le centre de Lille samedi a été mis en examen lundi soir pour meurtre par conjoint et placé en détention provisoire, a annoncé le parquet de Lille.

L’Observatoire de la Cybersécurité de l’Océan Indien (OCOI) annonce le lancement officiel de la CyberCup Océan Indien 2026 (CCOI), le premier championnat régional de cybersécurité dédié aux talents de l’océan Indien. Les inscriptions sont désormais ouvertes.

Matante Rosina est toute joyeuse, elle a vu dans le fond de sa tasse à café qu'il y aura encore de la pluie ce mardi 30 décembre 2025 et elle se dit qu'elle n'aura pas à arroser son jardin. Notre gramoune voit aussi qu'il y aura d bonnes rafales de vent notamment sur les plages. Tout cela est vrai chez vous ?