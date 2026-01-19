À la une de ce mardi : l'éruption baisse d'intensité, Dudzai au plus près, un 49.3 "amer", un accord en Nouvelle-Calédonie, plan séniors en action et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 20 janvier 2026 : - Piton de la Fournaise : l'éruption toujours en cours, malgré une baisse de l'intensité - Dudzai : une houle cyclonique probable à cause de la forte tempête tropicale, aucune menace directe prévue - Budget : Lecornu choisit le 49.3 avec "amertume" - Nouvelle-Calédonie : un accord trouvé, mais d'importants obstacles sur la route - Plan séniors en action à Saint-Denis : une multitude d'animations proposées à 5 euros l'année - La pa Météo France i di, sé zot i di - Ciel chargé et averses éparses (Photo www.imazpress.com)

L’éruption débutée ce dimanche 18 janvier 2026 à 19h45 continue ce mardi 20 janvier, malgré une baisse de l'activité. Une faille éruptive est toujours active sur les quatre failles créées par cette éruption. Le préfet rappelle que tout accès au public dans l'enclos du piton de la Fournaise reste interdit, et que le survol de drone de la zone reste réglementé.

Dudzai circule actuellement au plus proche des côtes réunionnaises à un peu plus de 250 km au sud-est au stade de forte tempête tropicale ce mardi 20 janvier 2026. "Au cours des prochaines 12 heures, elle elle devrait se déplacer en direction du sud-ouest en s'intensifiant progressivement", indique Météo France. La houle cyclonique pourrait générer des conditions de mer dangereuses jusqu'à mardi en soirée. Une vigilance jaune vagues-submersion a été émise pour les régions sud et sud-est.

"Semi-succès", "semi-échec", Sébastien Lecornu s'est résigné lundi à passer par le 49.3 pour faire adopter sans vote le budget de l’État à l'Assemblée nationale, espérant échapper aux motions de censure grâce aux concessions faites aux socialistes.

Au terme de quatre jours de négociations à Paris, les partis de Nouvelle-Calédonie ont signé lundi à l'Elysée un accord à la fois institutionnel et économique censé débloquer le processus politique sur l'archipel, enlisé depuis le rejet de l'accord de Bougival par les indépendantistes du FLNKS.

Avis à tous les seniors dynamiques de plus de 55 ans qui souhaitent rester en forme et participer aux activités organisées par la municipalité de Saint-Denis. Depuis ce lundi 19 janvier 2026, il est possible d'accéder à la plateforme Plan Sénior en Action pour visualiser les différentes animations variées proposées. Des activités variées (sport, loisirs créatifs, culture…) pour 5 euros par an et par activité. Les inscriptions débuteront le 9 février 2026.

Selon Matante Rosina, ce mardi 20 janvier 2026, le ciel a décidé de faire la tête l'après-midi. Les nuages débarquent en force et lâchent quelques averses, surtout sur les pentes de l'ouest et du sud. Les éclaircies, elles, se font discrètes... sauf sur les littoraux est et sud-ouest, mieux ventilés. Le vent se réveille franchement et souffle fort, tandis que la mer s'énerve à l'est et au sud avec une houle qui prend de l'ampleur.