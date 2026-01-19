Dudzai : une houle cyclonique probable à cause de la forte tempête tropicale, aucune menace directe prévue

Dudzai, toujours au stade de forte tempête tropicale ce mardi 20 janvier 2026, circulait à 420 km des côtes réunionnaises ce lundi à 22h. Aucune menace directe n'est prévue. "Le scénario le plus probable est un passage suffisamment loin pour que les conditions les plus dangereuses associées au phénomène ne concernent pas l'île. La houle cyclonique pourrait toutefois générer des conditions de mer dangereuses jusqu'à mardi en soirée", note Météo France. Les côtes sud-est et sud seront en vigilance jaune vagues-submersion à partir de 5h ce mardi (Photo : capture Windy)

Pour Rodrigues, la mer est restée dangereuse jusqu'en matinée de lundi, avant une amélioration sensible. "L'île Maurice devrait se trouver à une distance suffisamment lointaine pour ne pas subir de dégradation marquée à l'exception de conditions de mer temporairement dangereuses lors du passage au plus près, à savoir dans la nuit de lundi à mardi", note Météo France.

Les habitants de ces territoires sont invités à suivre l'évolution des prévisions par le biais de leur service météorologique national.

"À partir de mardi, le système devrait s'éloigner définitivement vers le sud en direction des latitudes tempérées puis perdre rapidement ses caractéristiques tropicales sur des eaux plus froides mercredi", précise Météo France.

Pour La Réunion, "le scénario le plus probable est un passage suffisamment loin pour que les conditions les plus dangereuses associées au phénomène ne concernent pas l'île", indiquent les météorologues.

Une vigilance jaune vagues-submersion a été émise pour les régions sud et sud-est, à partir de 5 heures du matin ce mardi. Ce mardi, "la mer reste forte au déferlement de la houle cyclonique de secteur Sud-Est. Houle comprise entre 3 et 3 mètres 50", prévoit Météo France.

- La tempête tropicale modérée Dudzai à 615 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 85 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 120 km/h.

Pression estimée au centre: 990 hPa.

Position le 19 janvier à 10 heures locales: 21.2 Sud / 61.8 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 615 km au secteur: est

Distance de Mayotte: 1990 km au secteur: est-sud-est

Déplacement: ouest, à 20 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues au cours des prochains jours -

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 20/01 à 22h locales, par 26.2 Sud / 56.9 Est.

Dépression extratropicale

Centre positionné le 21/01 à 22h locales, par 34.5 Sud / 62.3 Est.

"Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension", indique Météo France.

- 9 et 14 systèmes attendus, dont 6 pouvant atteindre le stade de cyclone tropical -

Dans le bassin ouest de la zone océan Indien, la saison cyclonique a démarré de façon précoce cette saison. La tempête tropicale modérée Awo arrivée précocement en juillet 2025, a été suivie par Blossom qui fut baptisée en septembre 2025 et par la forte tempête tropicale Chenge arrivée en octobre 2025.

Les experts estiment que l’activité de la période 2025-2026 sera proche ou supérieure à la normale, avec entre 9 et 14 systèmes (tempêtes et cyclones) qui pourraient se développer, dont six atteignant le stade de cyclone tropical.

Dudzai est le premier système a atteindre ce stade d'intensité.

- Et les noms sont... -

La liste des noms des cyclones pour la saison cyclonique 2025/2026 pour notre région est la suivante :

Pour rappel, un système dénommé Grant - et suivi par les services météo de La Réunion -, a été baptisé en décembre 2025 par les services météo de l'Australie qui ont une liste de noms différente de celle appliquée dans notre zone géographique.

