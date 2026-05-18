À la une de ce mardi : Hantavirus, prix des carburants, attentat islamophobe, championnat de natation, spectacle KiLLT et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 19 mai 2026 : - L'hantavirus est présent dans l'océan Indien, il ne circule pas à La Réunion où la vigilance est de mise - Prix des carburants : grands rouleurs, un simulateur vous dit si vous avez droit ou non aux 50 euros versés par l'État - Trois morts dans une attaque contre une mosquée de Californie, les deux tireurs se suicident - Natation : le Saint-Pierrois Jean-Charles Sibylle rafle six médailles d'or aux Championnats de France N2 Masters - Le Département accueille le spectacle KiLLT - Les règles du jeu aux Archives départementales - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un mardi avec quelques nuages et un beau soleil (Photo www.imazpress.com)

La Réunion peut-elle échapper à des cas d'hantavirus, alors que la leptospirose est en hausse dans l'île ? Dans l'océan Indien, selon Santé publique France (SPF), ce virus a été identifié chez des rats à Mayotte et à Madagascar, notamment une variante du "Thailand virus". À ce jour aucune circulation n'a été mis en évidence chez les rongeurs présents à La Réunion. La ministre de la Santé - dans un entretien à Ouest France - a affirmé qu'"à ce stade, la chaîne de transmission du virus est maîtrisée sur le sol français", même si la vigilance reste de mise

Le mercredi 27 mai 2026, les automobilistes réunionnais pourront faire la demande d'aide financière destinée aux "grands rouleurs" promise par le gouvernement. Une indemnité carburant de 50 euros qui sera versée aux travailleurs modestes qui sont éligibles. Depuis ce mercredi 13 mai, il est possible de tester son éligibilité sur le site du gouvernement. Dans toute la France, trois millions de "travailleurs modestes grands rouleurs" pourront en bénéficier.

Trois personnes ont été tuées lundi dans une attaque contre une mosquée de San Diego, en Californie, menée par deux adolescents qui se sont suicidés avant l'arrivée de la police, selon les autorités américaines.

Il s'appelle Jean-Charles Sibylle, 46 ans et aime nager. Ce week-end du 16 et 17 mai 2026, le sportif du Cercle Aquatique de Terre Sainte à Saint-Pierre, le sportif a tout raflé lors des Championnats de France N2 Masters à Nîmes. Six épreuves sur lesquelles il était engagé - 50 et 100Dos, 50 et 100NL (Nage Libre), relais 4x50NL et 4x50 4Nages – six médailles en or.

Les Archives départementales de La Réunion accueilleront les toutes premières représentations du spectacle KiLLT (ki lira le texte ?) du 19 au 22 mai 2026. Initialement créé par le CDN Les Tréteaux de France, ce spectacle a été recréé en créole et produit par le Centre Dramatique National de l’océan Indien (CDNOI) et coproduit par les Théâtres départementaux, Le Séchoir, Les Bambous, le Théâtre Luc Donat avec le soutien de la Cité internationale de la langue française et du Département de La Réunion.

Pour ce mardi 19 mai 2026, Matante Rosina nous annonce une belle journée bien tranquille. L'est reçoit quelques nuages côtiers en début de journée, mais rien d'important. Plus tard, les versants se chargent légèrement sans vraiment de grosse pluie juste quelques gouttes par-ci par-là. Le bord profite avec de belles fenêtres de soleil tout au long de la journée, et Saint-Pierre se régale particulièrement.