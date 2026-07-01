À la une de ce mercredi : la France écrase la Suède, viols incestueux, ce qui change, budget des armées, Livr'anlèr et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 1 juillet 2026 : - Mondial 2026 : la France écrase la Suède et rejoint le Paraguay en 8es de finale - Viols incestueux : l’ancien principal du collège Juliette-Dodu attendu devant la cour criminelle - Carburants, congé de naissance, leasing social, colis... ces nouveautés qui vont impacter votre budget en juillet - Budget des Armées : le Parlement appelé à valider un nouvel effort à 36 milliards - Fête du livre : Livr'anlèr revient pour une nouvelle édition - La pa Météo France i di, sé zot i di - un ciel plus chargé ce mercredi (Photo www.imazpress.com)

L'équipe de France n'a fait qu'une bouchée de la Suède, mardi, en 16es de finale de la Coupe du monde grâce à un doublé de Mbappé et un but de Barcola (3-0). Prochaine étape pour les Bleus sur la route du sacre : le Paraguay, tombeur de l'Allemagne.

L'ancien principal du collège, Jacques Gorisse comparaît devant la cour criminelle à partir de ce mercredi 1er juillet 2026 pour viols incestueux et agressions sexuelles incestueuses sur mineure de moins de 15 ans. Le procès doit se dérouler sur deux jours

Congé de naissance, retour du leasing social, remboursements d’impôt, nouvelle taxe sur certains colis importés... le mois de juillet 2026 apporte son lot de changements susceptibles d’avoir un impact direct sur le budget des Réunionnais. Imaz Press vous dévoile les nouveautés pour ce mois qui commence

Grande promesse pour la Grande Muette ? Le Parlement est appelé mercredi à approuver une loi faisant monter à 436 milliards d'euros l'investissement nécessaire pour les Armées d'ici 2030, trajectoire ambitieuse qui interroge certains sur son financement, et qui sera percutée par la présidentielle.

Du 8 au 12 juillet 2026 à L'Étang-Salé (Maison de la mer), et du 15 au 19 juillet 2026 à Bras-Panon (Berges de la Rivière des Roches), Partir en livre, la grande fête nationale du livre pour la jeunesse, revient pour une nouvelle édition. "L'événement itinérant Livr'anlèr s'apprête à faire souffler un vent de magie et de poésie sur l'île pendant le mois de juillet", écrit la Réunion des livres. L'animation phare sera les lectures perchées dans les arbres

Pour ce mercredi 1ᵉʳ juillet, Matante Rosina voit le sud se réveiller sous un ciel bien gris. En revanche, le nord profite encore d'un début de journée plus agréable. Dans l'après-midi, les nuages gagnent peu à peu les hauts avant de déborder vers le nord. Risque de quelques petites averses.