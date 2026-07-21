À la une de ce mercredi : Cart'Monétik, réseaux sociaux, protection de l'enfance, Leu Oxygène Trail, eau à la Possession et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 22 juillet 2026 : - Département : pour des bénéficiaires du Pass'Loisirs et du pass Transports, la Cart'Monétik n'est pas toujours un bon plan - Les éducateurs réunionnais dubitatifs sur les effets réels de la loi d'interdiction aux réseaux sociaux - Les députés approuvent, lors d’un nouveau vote, la perpétuité pour les viols en série sur les moins de 15 ans - Leu Oxygène Trail : quatre courses écoresponsables dans l'ouest de l'île - La Possession : un rendez-vous ludique pour protéger l'eau - La pa Météo France i di, sé zot i di - un beau mercredi (Photo www.imazpress.com)

La nouvelle campagne pour les Pass'Loisirs et les Pass'Transports du Département a débuté. Pour cette année 2026-2027, le Conseil départemental propose aux 20.627 bénéficiaires porteurs de handicap qui le souhaitent, d'opter pour la Cart'Monétik. Il s'agit d'une carte bancaire d'un montant de 200 euros, allouée aux personnes les plus précaires. Mais entre les difficultés pour s'inscrire à ce dispositif et la perte d'argent les potentiels bénéficiaires sont sceptiques.

L'interdiction des réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans a été adoptée ce mardi soir 21 juillet 2026 par le Parlement. Les deux assemblées ont approuvé la proposition de loi; par 243 voix contre 2, au Sénat ; puis par 279 voix contre 81, à l’Assemblée nationale. Cette loi, une première en Europe, ne convainc que partiellement enseignants et parents d'élèves réunionnais. Ils s'interrogent notamment sur ses modalités concrètes d'application.

L'Assemblée nationale a adopté mardi le projet de loi sur la protection des enfants, enrichi au cours des débats par une mesure marquante, l'imprescriptibilité des crimes commis sur des mineurs, malgré des doutes sur sa constitutionnalité et l’instauration de la perpétuité pour les auteurs de viols en série commis sur les mineurs de moins de 15 ans.

Deux jours de course, quatre formats, quatre départs… le Leu Oxygène Trail revient du vendredi 31 juillet au samedi 1er août 2026 dans l'ouest de La Réunion pour une deuxième édition. Au programme cette année, la traversée vers l'ouest sur un ultra de 92 kilomètres au départ de Saint-Denis, l'ascension de l'ouest sur 58 kilomètres et un format plus court de 30 kilomètres. L’événement mêle compétition, santé et respect de l’environnement

À l'heure où la préservation de l'eau constitue un enjeu majeur à La Réunion, l'association Compagnon de Je (C2J) propose une manière originale de sensibiliser petits et grands : apprendre en jouant. Soutenue par l'Office de l'eau Réunion, la Semader et la Ville de La Possession, une matinée gratuite d'animations ludiques, créatives et participatives sera organisée le mercredi 22 juillet 2026, de 9h30 à 12h30, au LCR de la résidence Les Treilles, au cœur de l'écoquartier Cœur de Ville de La Possession, invitant les enfants, les jeunes et les familles à découvrir les gestes qui permettent de préserver cette ressource essentielle.

Pour ce mercredi 22 juillet 2026, Matante Rosina nous annonce un réveil sous un grand soleil sur toute l'île. Le temps reste sec et agréable durant toute la matinée. Dans l'après-midi, quelques nuages s'invitent dans les Hauts de Saint-Leu, Saint-Pierre et Saint-Joseph, avec quelques averses possible. Ailleurs, le soleil continue de bien briller, notamment sur le littoral.