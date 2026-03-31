À la une de ce mercredi : carburants, volcan, mois pluvieux, crise énergétique, ce qui change en avril et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 1er avril 2026 : - Ce n'est pas un poisson d'avril, c'est aujourd'hui que les prix des carburants flambent - [Photos-Vidéos] Volcan : un lac de lave toujours actif dans le cône éruptif, l'éruption se poursuit au Piton de la Fournaise - Météo : en avril, la pluie tombera en abondance et la chaleur sera persistante - L'UE appelle à réduire la demande de pétrole face à la crise énergétique - Prime d’activité, allocations familiales et surtout hausse des carburants… Tout ce qui change au 1er avril - La pa Météo France i di, sé zot i di - mercredi tranquille pour débuter avril (Photo www.imazpress.com)

Nous sommes le 1er avril, comme chaque année, à cette date, les Réunionnais sont particulièrement vigilants quant aux informations qui circulent. La moindre publication devient une blague potentielle. Aujourd’hui, nous ne ferons pas d’humour. La rédaction d’Imaz Press ne se prêtera pas au jeu cette année et nous aurions préféré entendre que l’augmentation des prix des carburants était une blague : il n’en est rien. Ce mercredi 1 er avril, les prix grimpent haut, très haut : 1,96 euro le litre de sans-plomb contre 1,54 en mars, et 1,77 euro le litre de gazole contre 1,25 le mois dernier.

Ce mercredi 1er avril 2026, l'éruption débutée le 13 février qui repris ce samedi, se poursuit. Le site éruptif se situe toujours sur le flanc sud-sud-est du volcan à 2.056 m d’altitude. "Au niveau du cône éruptif, le niveau de lave au niveau du cône est élevé avec des remous actifs et débordements de lave récurrents associés à la remontée de bulles de gaz", note l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. L’activité en tunnels de lave se poursuit.

Il est de coutume de dire dans l'Hexagone : "en avril, ne te découvre pas d'un fil. À La Réunion c'est plutôt : ne lâche pas ton parapluie. Après des mois de janvier et mars peu arrosés, Météo France annonce l'arrivée d'un régime d'alizé modéré avec "une pluviométrie normale à excédentaire". Ces averses qui continueront à renforcer le sentiment de chaleur persistante

La Commission européenne a plaidé mardi pour réduire la demande de pétrole en Europe, face à une crise énergétique qui risque de durer à cause de la guerre au Moyen-Orient.

La revalorisation annuelle des prestations sociales entre en vigueur ce mercredi 1er avril 2026 avec une hausse de 50 euros mensuels en moyenne pour la prime d’activité et 0,9 % d’augmentation pour les prestations sociales. Mais le changement le plus radical en ce mois d'avril, c'est la hausse "importante" des prix des carburants à La Réunion. Et ce n'est pas un poisson d'avril.

Pour ce mercredi 1er avril, Matante Rosina nous annonce une magnifique journée. La matinée se passe bien au sec sous un ciel lumineux, avec juste un voile de nuages en altitude qui ne pose aucun souci. Au fil de la journée, les nuages chargent l'intérieur de l'île et viennent couvrir le ciel, sur l'est et le sud-est. Le reste du département respire tranquillement.