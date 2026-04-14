À la une de ce mercredi : prix des carburants, Didier Robert, enquête visant Patrick Bruel, PSG vainqueur, "Son du bahut" et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 15 avril 2026 : - Après la mobilisation des professionnels de la route : la majorité des automobilistes de La Réunion continuent de payer leur carburant au prix fort - Emplois présumés fictifs à la Région : Didier Robert et six co-mis en cause jugés en appel - Une enquête visant Patrick Bruel ouverte à Paris après une plainte pour tentative de viol - Ligue des champions : le PSG mate Liverpool sur la route des demi-finales - "Son du bahut" 2026 : place à la note finale ce mercredi au Kerveguen - La pa Météo France i di, sé zot i di - mercredi ensoleillé mais les averses se corsent l'après-midi (Photo www.imazpress.com)

La tension est retombée après de nouvelles discussions entre les professionnels de la route et la Région. Des aides, possiblement améliorées, ont être attribuées à professionnels. Une bonne nouvelle pour eux…mais pas pour la grande majorité de la population. Ces usagères et ces usagers là vont continuer à payer leur carburant au prix fort imposé par les compagnies pétrolières...

Ce mercredi 15 avril 2026, Didier Robert, ex-président de Région et plusieurs autres de ces co-mis en cause, doivent être jugés en appel dans l'affaire des emplois présumés fictifs à la Région. Ils avaient été relaxés en première instance. Ce lundi 13 avril, quatre d'entre eux ont été définitivement reconnues non coupables après le désistement du parquet général pour ces personnes. Leur procès doit durer trois jours mais en raison de la grève des avocats, il devrait être renvoyé à une date ultérieure en raison de la grève des avocats

Une enquête visant Patrick Bruel a été ouverte à Paris après une plainte déposée le 12 mars pour tentative de viol et agression sexuelle, portant à deux le nombre d'enquêtes concernant le célèbre chanteur en France.

Le Paris Saint-Germain, en habitué des sommets périlleux, a résisté mardi aux vents contraires d'Anfield et dominé Liverpool grâce à un doublé d'Ousmane Dembélé (2-0), son ultra-efficace Ballon d'Or, pour retrouver les demi-finales de la Ligue des champions, son habitat naturel.

Dernière ligne droite pour le "Son du Bahut" 2026. Ce mercredi 15 avril à 16 heures au Kerveguen à Saint-Pierre, quatre groupes sélectionnés vont devoir s'affronter dans une bataille musicale, devant un jury de professionnels. Que le meilleur gagne...

Pour ce mercredi 15 avril 2026, Matante Rosina voit une matinée bien ensoleillée avant que l'atmosphère devienne plus instable en journée. Les nuages gonflent et prennent de la hauteur, et l'après-midi les averses se montrent nettement plus prononcées que ces derniers jours sur le relief.