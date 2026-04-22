À la une de ce mercredi : carburants, centre d'enfouissement, cour d'assises, aides prolongées, trophée sécurité routière et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 22 avril 2026 : - Prix des carburants : après la réunion en préfecture, la pression s'accentue sur les pétroliers - Sainte-Suzanne : un nouveau casier en construction au centre d'enfouissement, en attendant celui de Sainte-Marie - Cour d’assises : accusé d'assassinat, Billy Sinamoutou va être fixé sur son sort - Carburants : des aides prolongées et augmentées pour les secteurs vulnérables - Saint-Leu : un trophée sécurité routière dédiée aux entreprises. - La pa Météo France i di, sé zot i di - un mercredi bien perturbé (Photo www.imazpress.com)

Au lendemain d’une réunion tendue en préfecture, sans avancée concrète ni promesse, tous les regards se tournent, ce mercredi 22 avril 2026, vers les compagnies pétrolières. Attendues à la Direction de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (Deets), elles sont désormais les seules à pouvoir proposer une solution immédiate pour toute la population face à la hausse des prix du carburant. (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

En attendant la construction du centre d'enfouissement de Sainte-Marie, dont l'ouverture devrait survenir en 2028 sauf changement de programme, le centre de Sainte-Suzanne continue de tourner à plein régime. La construction d'un nouveau casier est d'ailleurs en cours, pour permettre "la continuité des services", explique le syndicat mixte de traitement des déchets ménagers du Nord et de l'Est de la Réunion (Sydne).

Deuxième journée du procès pour Billy Sinamoutou devant la cour d'assises ce mardi 21 avril 2026. Le jeune homme est accusé d'avoir assassiné Alain Laravine le 9 octobre 2023. Il reconnaît le meurtre et la préméditation, mais il refuse d'admettre le côté homophobe de son acte. Les différentes expertises le décrivent comme une personne narcissique avec des interrogations sur sa possibilité de réinsertion. Mercredi, dès l'ouverture de l'audience, l'avocate générale prendra la parole avec ses réquisitions avant la plaidoirie de la défense 4

Faire "que notre croissance tienne bon": face à la flambée persistante des prix des carburants, le gouvernement a annoncé une aide à trois millions de "travailleurs modestes grands rouleurs", et le renforcement du soutien aux pêcheurs et agriculteurs.

L’ASSER (Association entreprendre pour la sécurité routière au travail) organise le Trophée Sécurité Routière, une action de sensibilisation dédiée aux entreprises. L'événement a lieu ce mercredi 22 avril 2026 de 8h à 17h à la Pointe au Sel à Saint-Leu

Pour ce mercredi 22 avril 2026, Matante Rosina prévoit une journée bien chargé du côté de l'Est et du Sud-Est. Dès le matin, ils vont recevoir des pluies parfois bien marquées, et ça risque de durer toute la journée. Dans la journée, ce temps humide gagne du terrain et s'étend sur une bonne partie de l'île. Seuls les rivages du Nord et du Sud sont un peu épargnés mais attention. L'après-midi, Matante Rosina nous met en garde contre les risques de foyers orageux probables.