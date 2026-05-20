À la une de ce mercredi : Contrats PEC, Ébola, Édouad Philippe, job dating inversé, nuit européenne des musées et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 20 mai 2026 : - Contrats PEC : les élus se mobilisent contre la diminution de 60% du quota attribué aux villes - Ebola : entre vigilance sanitaire à Mayotte et risque limité selon les experts - Soupçon de détournement de fonds publics : Edouard Philippe sous la loupe d'un juge - Job dating inversé à Saint-Gilles-les-Bains : les candidats choisiront leurs employeurs - Les musées régionaux ouvrent leurs portes pour la 22ème édition de la nuit européenne des musées - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un mercredi bien lumineux (Photo www.imazpress.com)

Les maires ont décidé de se mobiliser ce mercredi 20 mai 2026 sous les fenêtres du représentant de l’État à La Réunion. Du bruit et une présence pour alerter le préfet Patrice Latron, et lui demander, une fois de plus, de ne pas toucher aux contrats PEC. Sans discussions et sans échanges, le couperet est tombé le 5 mai dernier : 4.000 contrats PEC sont attribués à La Réunion pour l'année 2026, dont 800 pour l'ensemble des communes, contre 10.000 en 2025. Le taux de prise en charge et la durée des contrats sont aussi revus à la baisse. Une décision unilatérale qui force les collectivités à repenser leur fonctionnement.

L’apparition d’une nouvelle flambée d’Ebola en Afrique centrale ravive les inquiétudes dans l’océan Indien, notamment à Mayotte, un territoire confronté à une forte pression migratoire et à un système hospitalier déjà fragile. Les autorités sanitaires assurent suivre de près l’évolution de la situation. Si certains craignent une possible importation du virus vers l'île, le gouvernement assure maintenir une surveillance renforcée et un lien permanent avec les experts sanitaires.

Alors qu'il fourbit ses armes en vue de la présidentielle, Edouard Philippe fait désormais l'objet d'une enquête menée par un juge d'instruction pour des soupçons de détournement de fonds publics, favoritisme, prise illégale d'intérêt et concussion au Havre, ville dont il est maire.

Le jeudi 28 mai 2026, le Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés (PRITH) Réunion organise un job dating inversé à Saint-Gilles-les-Bains. Les candidats porteurs de handicap pourront choisir leur futur employeur lors d'entretiens inclusifs. Plusieurs emplois seront disponibles en CDI ou en intérim. Les employeurs et les demandeurs d’emploi en situation de handicap accompagnés par une structure peuvent encore s'y inscrire jusqu'au 19 mai. (Photo d'illustration : PRITH)

Les musées régionaux participent à la 22ème édition de la nuit européenne des musées, le samedi 23 mai 2026. À cette occasion, la Cité du volcan, le musée Stella Matutina et le musée des Arts Décoratifs de l’océan indien (MADOI), ouvrent gratuitement leurs portes en soirée et proposent des animations variées.

Pour ce mercredi 20 mai 2026, un beau soleil domine toute l'île dès le matin. Au fil des heures, le vent bascule vers le sud et pousse les nuages vers les hauteurs du nord qui reçoivent quelques faibles averses l'après-midi. Le secteur du Volcan n'est pas totalement épargné non plus. Partout ailleurs, le ciel reste bien dégagé et les éclaircies dominent.