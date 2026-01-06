À la une de ce mercredi : santé mentale, Justice restaurative, Trump veut le Groenland, Miel Vert 2026, continuité territoriale et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 7 janvier 2026 : - A La Réunion la santé mentale va mal et les informations sur les prises en charge sont insuffisantes - Justice restaurative : un dialogue volontaire entre les victimes et les auteurs d’infractions pour la responsabilisation et la réparation - Groenland : Trump étudie "plusieurs options", y compris "utiliser l'armée" - Le Tampon : Miel Vert ouvre ses portes à la Plaine des Cafres - Le dispositif régional de continuité territoriale reconduit en 2026 - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps calme et ensoleillé (Photo www.imazpress.com)

À La Réunion, la santé mentale constitue aujourd’hui un enjeu de santé publique important. Chaque année, plus de 80 personnes meurent par suicide sur l’île, un chiffre supérieur au nombre de décès liés aux accidents de la route. Pourtant, la psychiatrie, la prévention et l’accès aux soins restent insuffisamment mis en lumière.

Inscrite dans le Code de procédure pénale depuis 2014, la justice restaurative s’impose progressivement comme un complément à la réponse pénale classique. Fondée sur le dialogue volontaire entre victimes et auteurs d’infractions, elle vise la compréhension, la responsabilisation et la réparation. À La Réunion, ce dispositif connaît une montée en puissance notable, malgré des moyens humains et financiers encore limités

Donald Trump étudie "plusieurs options" pour acquérir le Groenland, y compris "utiliser l'armée", a déclaré mardi sa porte-parole, de quoi attiser encore l'inquiétude en Europe sur le sort de l'île arctique, territoire autonome danois.

La ville du Tampon organise du 7 au 18 janvier 2026, à la Plaine des Cafres, la 42ème édition de Miel Vert. Rendez-vous agricole incontournable de l’île, cet événement réunissant producteurs locaux, artisans et artistes, attire chaque année des milliers de visiteurs

Le dispositif régional de continuité territoriale est reconduit en 2026 et s’inscrit de nouveau dans le cadre du partenariat instauré avec Ladom afin d’offrir aux familles Réunionnaises les plus modestes un dispositif d’ensemble plus équitable et plus harmonieux.

Ce mercredi 7 janvier 2026, Matante Rosina annonce une journée plutôt agréable. Dans le fond de sa marmite, elle voit un beau temps d'été avec un vent qui commence à faiblir, même si quelques rafales se font encore sentir. La mer reste plutôt calme, et côté températures, pas de grand changement : il fait toujours aussi chaud. Une journée tranquille, comme Matante Rosina les aime.