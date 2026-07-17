À la une de ce samedi : violences sexuelles sur mineurs, proches disparus, la perpétuité pour viols en série repoussée, rétro, ressource en eau et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 18 juillet 2026 : - Violences sexuelles sur mineurs : 1.050 affaires réexaminées à La Réunion, Darmanin "découvre" des plaintes - Saint-Pierre : un pique-nique partage en hommage aux proches disparus - L'Assemblée nationale repousse la perpétuité pour viols en série sur mineurs de moins de 15 ans, nouveau vote mardi - La rétro de la semaine : maillots de contrefaçons, 14 juillet, fin du rêve Bleu, abattage de chiens errants et fin de vie - "Toilette de chat" : les refuges en montagne inquiets pour leur ressource en eau - La pa Météo France i di, sé zot i di - samedi lumineux (Photo www.imazpress.com)

70.000 plaintes pour violences sexuelles sur mineurs à passer en revue avant le 14 juillet 2026, tel était l'objectif fixé par Gérald Darmanin aux parquets généraux de chaque région après l'affaire Lyhanna. À La Réunion, sur 1.392 affaires "en stock", comme le souligne le ministère de la Justice, 1.050 ont été réexaminées. Des plaintes qui, pour certaines, ont surpris le Garde des Sceaux qui dit les avoir découvertes.

Ce samedi 18 juillet 2026, sur la plage de la Ravine Blanche à Saint-Pierre, est organisé un pique-nique de partage en hommage aux proches disparus. L'objectif "est d'offrir un moment de soutien, d'écoute et de bienveillance à toutes les personnes touchées par le deuil", indique Marie, l'organisatrice.

Les députés de gauche ont retoqué vendredi une des mesures-phare du projet de loi sur la protection des enfants, à savoir la perpétuité pour les viols en série sur mineurs de moins de 15 ans. Mais le gouvernement tentera d'y revenir mardi, à l'heure de voter sur l'ensemble du texte.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 13 au vendredi 17 juillet 2026 :

• Lundi 13 juillet - Mondial : près de 500 maillots contrefaits saisis par les douanes de La Réunion

• Mardi 14 juillet - 14 juillet 2026 : à La Réunion, une fête nationale entre mémoire et spectacles pyrotechniques

• Mercredi 15 juillet - [Photos] Mondial 2026 : fin du rêve pour les Bleus, éliminés par la Roja en demi-finale

• Jeudi 16 juillet - Errance animale : le Sénat veut autoriser l'abattage des chiens à La Réunion

• Vendredi 17 juillet - Entre espoir et et inquiétudes, la loi fin de vie divise à La Réunion

Ni source, ni rivière, ni lac, et une fréquentation en plein boom : au refuge de montagne du Parmelan (Haute-Savoie), la vaisselle se fait à l'eau de pluie et, réchauffement climatique oblige, "chaque litre compte".

Pour ce samedi 18 juillet 2026 Matante Rosina nous dit que le beau temps continue de s'installer. Quelques nuages traînent encore dans le Sud au réveil, mais ils ne durent pas longtemps. L'après-midi, quelques averses peuvent arroser les Hauts du Nord et du Nord-Est. Partout ailleurs, le soleil reste bien présent.