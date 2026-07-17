Violences sexuelles sur mineurs : 1.050 affaires réexaminées à La Réunion, Darmanin "découvre" des plaintes

70.000 plaintes pour violences sexuelles sur mineurs à passer en revue avant le 14 juillet 2026, tel était l'objectif fixé par Gérald Darmanin aux parquets généraux de chaque région après l'affaire Lyhanna. À La Réunion, sur 1.392 affaires "en stock", comme le souligne le ministère de la Justice, 1.050 ont été réexaminées. Des plaintes qui, pour certaines, ont surpris le Garde des Sceaux qui dit les avoir découvertes (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Dans le premier bilan dévoilé par le ministère de la Justice, 1.050 procédures ont été réexaminées à La Réunion, soit 75% des procédures en cours dans les deux tribunaux de l'île.

Des plaintes déposées pour 718 d'entre-elles aux services de la police nationale et 607 aux services de la gendarmerie nationale.

Gérald Darmanin a annoncé l'ouverture de 1.350 informations judiciaires (+309 %) et 675 incarcérations (+173 %) au nationale. 38,5 % concernent des faits criminels, 61,5 % concernent des faits délictuels. Pas encore de chiffres pour la région. Ces derniers devraient être dévoilés par le parquet général à l'issue de son entrevue dans les prochains jours avec le ministre de la Justice.

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- Des statistiques sur les violences sur mineurs mais pas encore de chiffres précis à La Réunion -

Au total, en France 85.047 plaintes ont été recensées, 69.626 dossiers examinés en cinq semaines. Dans ces affaires, 36 % des victimes sont encore mineures aujourd’hui.

Dans 83,5 % des dossiers, l’auteur présumé est identifié. 91,4 % des personnes mises en cause n'ont jamais fait l'objet d'une condamnation antérieure.

Des dossiers anciens 14,2 mois en moyenne, précise le ministère.

Concernant les plaintes recensées, elles ont une ancienneté moyenne de 14,2 mois.



50% des dossiers ont moins d’un an.

80% des dossiers ont moins de 2 ans.

97% des dossiers ont moins de 3 ans. pic.twitter.com/zelAZ6K2Uj — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 15, 2026

"L'idée c'est que nous avons demandé aux parquets une revue exhaustive de toutes les plaintes pour violences sexuelles sur mineurs", indique une source proche du ministère de la Justice. "L'objectif avec cela est de faire plusieurs choses : s'occuper des dossiers prioritaires - 970 dossiers ont été concernés (où les victimes sont encore mineurs et où les auteurs sont identifiés et déjà condamnés) et faire un global du pilotage de ces dossiers", dit-il.

Cette photographie locale, avec chaque parquet, a pour but de pouvoir, à l'avenir, adapter l'examen aux problèmes locaux. "Il y a certaines régions où il n'y a pas de structure Mélanie, certains manquent d'experts", nous dit-on.

Il ajoute, "nous ne voulons plus d'affaire Lyhanna".

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- 1.392 affaires réexaminées dans l'île et un mot qui interpelle "découvrir" -

Au bilan national, un chiffre surprend : 15 000 plaintes en plus ont été "découvertes chez les services enquêteurs", a déclaré Gérald Darmanin. Écoutez.

Pour Jessy Yong-Peng, la présidente de l'association EPAA, "découvrir des milliers de plaintes déjà déposées est, en soi, un constat préoccupant", lance-t-elle. "Cette réalité interroge : combien d’enfants attendent encore qu’une procédure avance ? Combien de familles vivent dans l’attente d’une décision ? Combien de victimes continuent de grandir avec des procédures en cours ?", poursuit Jessy Yong-Peng.

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- "On n'a rien résolu du tout", fustige l'Union syndicale de la magistrature -

Si le ministère se vente d'une "revue exceptionnelle" des affaires, avec une méthode de travail qui se poursuivra dans les prochaines semaines, "on n'a rien résolu du tout", fustige l'Union syndicale de la magistrature.

Pour parvenir aux chiffres annoncés par Gérald Darmanin sur le réexamen des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs, "le reste a été mis en pause", lance Aurélien Martini, secrétaire général adjoint de l'Union syndicale de la magistrature sur France Inter.

Le magistrat l'assure : "Les flux sont tels que, dans six mois, on se retrouvera avec le même volume de procédures à traiter et en attente de traitements".

Selon lui, "cette manière de procéder n'est pas pérenne".

- Des milliers de jeunes victimes d'atteintes sexuelles à La Réunion -

En 2024, 995 enfants ont été victimes d'atteintes sexuelles, dont 382 dans un cadre intrafamilial, et 158 viols ont été recensés, en hausse de 23%, selon la gendarmerie.

En cas d'urgence, le seul numéro à composer est celui de Police Secours.

Le 119 pour les enfants en danger

Le 112, numéro d'urgence européen

Le 114 pour les personnes sourdes, malentendantes, aphasiques, dysphasiques

Vous pouvez signaler des faits de violences, directement auprès du commissariat ou de la gendarmerie la plus proche sur le www.servicepublic.fr/cmi Anonyme et gratuit, ce tchat est accessible 24h/24 et 7j/7 pour échanger avec des policiers ou des gendarmes spécialement formés aux violences sexistes et sexuelles.

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