Danemark : un mort et un policier blessé après une fusillade dans le nord du pays

Des faits rarissimes dans le royaume scandinave. Une personne est morte et un policier a été blessé ce vendredi 17 juillet 2026, dans une fusillade à Norresundby, dans le nord du Danemark, au cours de laquelle le tireur a été grièvement blessé, a annoncé la police. Ses motivations demeurent inconnues.

Les policiers se sont rendus en début d’après-midi dans une zone industrielle de cette ville à la suite du signalement d’un incendie dans un bâtiment mais ils ont été visés par des tirs à leur arrivée, a-t-elle expliqué dans un communiqué.

- Un civil mort sur les lieux du crime -

Les forces de l’ordre ont riposté et le suspect a été touché. "Cet homme a été transporté à l’hôpital et il est grièvement blessé", a poursuivi la police. "Un civil et un policier présents sur les lieux du crime ont été touchés par des tirs. Le civil est mort. L’agent de police blessé est dans un état stable", a-t-elle ajouté sans plus de précisions.

Les motivations du tireur demeurent encore inconnues. "Nous ne connaissons donc pas encore les circonstances exactes, y compris en particulier la raison de la fusillade. C’est ce que notre future enquête doit désormais clarifier", a dit un responsable de la police de la région du Jutland du Nord, Claus Dano, cité dans le communiqué.

Le Danemark est un pays sûr où le niveau de violence est faible par rapport aux autres pays européens. En 2023, une fusillade avait fait un mort et quatre blessés dans le quartier touristique de Christiania à Copenhague. En juillet 2022, un homme aux antécédents psychiatriques avait tué trois personnes par arme à feu dans un centre commercial de la capitale danoise.

AFP