Deux blessés par balles au Port, le mise en cause condamné à quatre ans de prison

Le mardi 14 juillet 2026, vers 21 heures, des coups de feu ont été tirés dans la commune du Port, devant le bar Toto à la Rivière des Galets. Deux personnes ont été blessées. Ce vendredi 17 juillet 2026, jugé en comparution immédiate, l'auteur des tirs a été condamné à quatre ans de prison ferme (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Après avoir pris la fuite, le tireur présumé, âgé de 59 ans avait appelé lui-même les forces de l'ordre pour se rendre. Il avait été interpellé à son domicile par la brigade anticriminalité, comme nous vous le révélions.

Un fusil de calibre 12 était retrouvé chez lui.



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