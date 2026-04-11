À la une de ce samedi : Piton de la Fournaise, grève des professionnels de la route, Artemis, tourisme à La Réunion et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 11 avril 2026 : - Volcan : plus de cinquante jours d'éruption et d'activité instable au Piton de la Fournaise - Prix des carburants : les professionnels de la route en grève illimitée à partir de lundi - Les astronautes d'Artémis de retour sur Terre - Aidants au quotidien : au Tampon, Bertrand et Lynda accompagnent leur fille Maëlle depuis 19 ans - La fréquentation en hausse dans les hôtels et les hébergements collectifs de La Réunion en 2025 - La pa Météo France i di, sé zot i di - samedi ensoleillé malgré quelques averses (Photo www.imazpress.com)

Le 13 février 2026, le Piton de la Fournaise est entré en éruption pour la deuxième fois de l'année. Entre 22 et 28 millions de mètres cubes de lave ont été émis en surface. 8,5 hectares ont été gagnés sur l’océan avec la formation d’une plateforme. Cette éruption, qui s'arrête, repart, s'arrête de nouveau avant de repartir, est plus longue que la moyenne – plus de 50 jours – selon l'Observatoire volcanologique. Près de trois mois après, presque jour pour jour, l'heure est premier bilan de ce spectacle instable.

L’intersyndicale des professionnels de la route annonce une grève illimitée à partir de ce lundi 13 avril 2026 pour protester contre l'augmentation des prix des carburants. Les professionnels de la route avaient annoncé une action musclée si aucune solution qu'ils jugeraient viable ne leur était proposée pour compenser la hausse du prix des carburants. Ils mettront donc leur menace à exécution dès ce lundi. L'intersyndicale est composée de 17 organisations allant des transporteurs aux ambulanciers en passant par les auto-écoles et les infirmiers

Les quatre astronautes américains et canadien de la mission Artémis II ont amerri vendredi soir comme prévu au large de la Californie, couronnant une mission-test autour de la Lune parfaitement exécutée par la Nasa un demi-siècle après Apollo.

Installés dans les hauteurs du Tampon, Bertrand et Lynda accompagnent leur fille Maëlle, porteuse d'un handicap, depuis 19 ans. Ses parents, mais aussi aidants, veillent chaque jour à son bien-être. Dans cette famille, le handicap est survenu sans prévenir, bouleversant leur quotidien et les obligeant à s’adapter en permanence.

À La Réunion, fin 2025, les hôtels et les hébergements collectifs ont presque fait le plein. Avec 1.626.700 nuitées en 2025, la fréquentation augmente de 5 % par rapport à 2024, note l'Insee. Cette hausse est particulièrement marquée dans les établissements de l’Ouest (+8 %) ainsi que dans ceux classés en 4 ou 5 étoiles (+14 %). Dans le département, le parc des hôtels et autres hébergements collectifs touristiques est composé de 97 structures avec une capacité d’accueil de 3.800 chambres et appartements.

Pour ce samedi 11 avril 2026, Matante Rosina nous annonce quelques faibles averses sur la façade est en début de matinée, pendant que le soleil domine tranquillement ailleurs. Au fil de la journée, les nuages gagnent les hauts et apportent quelques petites pluies localement. Saint-Denis et Saint-Pierre tirent bien leur épingle du jeu avec un beau soleil qui s'impose.