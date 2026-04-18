À la une de ce samedi : trafic de drogues, fortes pluies, entrepreneurs en détresse, rétro, recycler les couches et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 18 avril 2026 : - Trafic de stupéfiants : un réseau "élevé" de narcobanditisme s'installe à La Réunion - L'ensemble de La Réunion en vigilance jaune fortes pluies et orages à partir de 11h - RN2 coupée à Saint-Philippe : en détresse, les entreprises réclament des mesures d’urgence - La rétro de la semaine : transporteurs sur les routes, grève suspendue, prix des carburants, violences sexuelles et pétroliers silencieux - Recycler les couches : le Japon veut en remettre une couche - La pa Météo France i di, sé zot i di - samedi ensoleillé le matin (Photo www.imazpress.com)

Le démantèlement d’un réseau de trafic de stupéfiants entre Saint-Denis et Le Port, ayant conduit à la saisie de près d’un demi-million d’euros et à six gardes à vue, rappelle que le trafic de stupéfiants s'aggrave d'année en année à La Réunion. Saisies importantes d’argent liquide, interpellations multiples, organisation structurée : les forces de l'ordre font face à un "réseau très élevé en termes de narcobanditisme".

Météo France annonce une vigilance jaune fortes pluies et orages ce samedi 18 avril 2026 sur l’ensemble de La Réunion. L’alerte sera en vigueur de 11 heures à 19 heures. "A partir de la fin de matinée et mi-journée, les nuages s'installent sur le relief et prennent de l'ampleur. Les premières averses éclatent dans les hauts dès le début d'après-midi et deviennent rapidement modérées", détaille Météo France

Ce jeudi 18 avril 2026 élus, institutions et professionnels se sont rencontrés lors d'une réunion à Saint-Philippe. À l'ordre du jour : la crise économique provoquée par la fermeture de la RN2, après l’éruption du Piton de la Fournaise. Entre pertes de chiffre d’affaires massives, incertitudes et appels à l’aide, le tissu économique du sud sauvage vacille.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 13 au vendredi 17 avril 2026 :

• Lundi 13 avril - Prix des carburants : la grève des professionnels de la route commence, les pétroliers ne font toujours aucune proposition ni aucun effort

• Mardi 14 avril - Prix des carburants : la Région et les professionnels de la route demandent aux pétroliers de mettre la main à la poche, la grève est suspendue

• Mercredi 15 avril - Après la mobilisation des professionnels de la route : la majorité des automobilistes de La Réunion continuent de payer leur carburant au prix fort

• Jeudi 16 avril - À La Réunion, une femme sur cinq est victime de violences sexuelles

• Vendredi 17 avril - Prix des carburants : les pétroliers ne parlent toujours pas, mais pas d’inquiétude, ils sont en parfaite santé financière

Au Japon, des milliards de couches sales finissent chaque année à la décharge ou brûlées, provenant davantage des personnes âgées que des bébés, et une initiative locale propose de les recycler en couches de seconde main.

Pour ce samedi 18 avril 2026, Matante Rosina nous annonce le retour d'un petit courant d'alizé d'est-sud-est qui va souffler des rafales à 50 km/h sur les côtes nord et sud. Quelques averses traînent au pied du Volcan la nuit et en début de journée, mais elles disparaissent rapidement. La matinée se passe ensuite sous un beau soleil généreux. L'après-midi, le ciel vire au gris dans les hauts avec quelques averses, notamment dans l'ouest. Ces averses peuvent déborder jusqu'au bord de mer du côté de Saint-Paul et de la Possession.