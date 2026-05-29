À la une de ce samedi : oraux du baccalauréat, Patrick Bruel, soirée Kunty au Kabardock, rétro, crise des opioïdes et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 30 mai 2026 : - Oraux du baccalauréat : quand le théâtre et la mise en scène aident les élèves à prendre la parole en public - Patrick Bruel annule ses concerts jusqu'à l'automne et s'éloigne des Enfoirés - La Kunty débarque au Kabardock : une nuit ballroom, drag et célébration queer au Port - La rétro de la semaine : volcan, carburants des pompiers, baccalauréat en créole, cancer de la peau et le créole notre langue - Quand l'Inde nourrit discrètement la crise des opioïdes qui sévit en Afrique de l'Ouest - La pa Météo France i di, sé zot i di - (Photo www.imazpress.com)

Dans un peu moins d'un mois, à partir du 22 juin 2026, débuteront les épreuves orales du baccalauréat, que cela l'oral de français ou le Grand Oral. Elles ont pour objectif d'évaluer les lycéens sur leur compréhension de texte ou sur leurs enseignements de spécialité. Exercice redouté par plus d’un - dont vous faites peut-être partie - la prise de parole peut faire basculer un oral. Mieux vaut donc être bien préparé à l'exercice.

La pression était trop forte: visé par des enquêtes pour viols, Patrick Bruel a décidé vendredi d'annuler tous ses concerts jusqu'à l'automne, incluant des dates à Paris et des festivals, et se retire des Enfoirés.

Ce samedi 30 mai 2026, le Kabardock accueille La Kunty, un kabaret kwir imaginé par Mother Luna Laveaux. Entre performances drag, culture ballroom, DJ sets et célébration des identités LGBTQIA+, l’événement promet une soirée festive et engagée au Port

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 18 au vendredi 15 mai 2026 :

• Lundi 25 mai - Volcan : vers un nouveau cycle éruptif au Piton de la Fournaise

• Mardi 26 mai - Carburants : les pompiers de La Réunion payent une taxe à la pompe, les pompiers de l’Hexagone sont exonérés

• Mercredi 27 mai - Baccalauréat : une épreuve en créole réunionnais pour 2028, "impossible" pour le syndicat, "atteignable" pour le Rectorat

• Jeudi 28 mai - Cancer de la peau : pas besoin de rendez-vous chez le dermatologue pour se faire dépister et éviter le pire

• Vendredi 29 mai - Créole réunionnais : un "charabia" que certains ne sauraient voir et surtout pas à l'école, pourtant c'est bel et bien une langue

C'est une petite pilule vendue en tablettes de dix, comme un banal antidouleur, dans les pharmacies de rue de toute l'Afrique de l'Ouest.

Pour ce samedi 30 mai 2026, rien de bien nouveau sous le ciel réunionnais. Une bonne matinée sous le soleil avant que l'intérieur se couvre doucement au fil des heures. Quelques averses pointent le bout de leur nez par endroits, mais le bord de mer garde de belles éclaircies.