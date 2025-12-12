À la une de ce samedi : les Douanes font le bilan, illuminations de Noël, "Fé Lèv Soley", BQP 2026, rétro et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 13 décembre 2025 : - Douanes : la Brigade de surveillance extérieure de Gillot en première ligne face à l’explosion des narcotrafics aériens - Illuminations de fin d'année : dans les communes de l'île, on recycle et on économise - "Fé Lèv Soley" à Champ Fleuri : un rendez-vous artistique, écologique et citoyen initié par le groupe Grèn Sémé - BQP 2026 : l'Observatoire des prix, des marges et des revenus présente ses recommandations - La rétro de la semaine : le volcan sous pression, Brigitte insulte des militantes, "tsunami blanc" ou pas, poissons du lagon en danger et business de stupéfiants - La pa Météo France i di, sé zot i di - Matante Rosina sent le vent se lever ce samedi (Photo www.imazpress.com)

Les nouveaux locaux de la Brigade de surveillance extérieure (BSE) des douanes de Saint-Denis–Gillot ont été officiellement inaugurés ce vendredi 12 décembre 2025 par Gil Lorenzo, directeur général adjoint des douanes. Une inauguration qui intervient dans un contexte de forte hausse du trafic aérien - 228 kg de stupéfiants ont été déjà saisis en 2025 -, et de montée en puissance des missions de contrôle

De Saint-Denis à Saint-Louis en passant par Le Port, les communes de La Réunion s'illuminent depuis début décembre pour offrir aux habitants une parenthèse féérique. Mais derrière les guirlandes et les motifs scintillants, un même mot d'ordre : réduire la consommation énergétique et optimiser l'existant pour ne pas trop dépenser.

"Fé Lèv Soley", est un rendez-vous artistique, écologique et citoyen initié par le groupe Grèn Sémé et l’association Markotaz, organisé le samedi 13 décembre 2025 devant le Téat Champ Fleuri. Le parvis deviendra, le temps d’une journée, un espace d’expérimentation pour rêver une Réunion plus solidaire et respectueuse de son environnement. Un événement organisé par les théâtres départementaux, avec le soutien du Département de La Réunion.

En amont des du Bouclier Qualité-Prix (BQP) 2026, l’Observatoire des Prix, des Marges et des Revenus (OPMR) a fait le point ce vendredi 12 décembre 2025 sur ses recommandations. Face à un pouvoir d’achat qui se dégrade et une vie chère qui s’enkyste, l’Observatoire appelle à une modernisation d’ampleur du BQP, avec dix priorités comme feuille de route.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 8 au vendredi 12 décembre 2025 :

• Lundi 8 décembre - Piton de la Fournaise : l'éruption se fait attendre, le réservoir magmatique continue de monter en pression

• Mardi 9 décembre - Brigitte Macron qualifie de "sale connes" des militantes féministes qui ont interrompu un spectacle d'Ary Abittan

• Mercredi 10 décembre - Narcotrafic : entre "tsunami blanc" sur La Réunion ou pas, l'État a du mal à se décider

• Jeudi 11 décembre - Eau du lagon trop chaude, poissons et coraux de La Réunion en danger

• Vendredi 12 décembre - Drogue par colis, machine à cash, armes et paris sportifs : la cour d’appel décortique un business bien rodé à Saint-Louis

Matante Rosina soulève la case n°13 de son calendrier de l’avent, ce samedi 13 décembre 2025, et y découvre un petit sachet de thé blanc de Grand Coude. Elle le fait infuser aussitôt… et la vapeur qui s’échappe lui chatouille le nez d’un drôle de pressentiment : "L'alizé lé bien réveillé aujourd’hui". En regardant les feuilles tourbillonner dans sa tasse, elle voit clairement un vent de sud-est qui se renforce. D’après elle, il pourrait souffler jusqu’à 65 km/h sur les côtes nord et sud-ouest, et même secouer un peu les hauts. En sirotant son thé, elle se dit que les plages auront droit à quelques éclaircies, voire même un peu de soleil. Mais ailleurs, les nuages font leur loi : averses dans l’est dès le matin, puis dans les hauts de l’ouest l’après-midi.