À la une de ce samedi : éviter l'incendie, pétards et santé, L'IA Grok d'Élon Musk, rétro, recyclage au Vietnam et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 3 janvier 2026 : - A La Réunion, des règles de sécurité strictes pour éviter un incendie mortel comme en Suisse - Feux d'artifice, pétards et santé ne font pas toujours bon ménage - L'IA Grok, utilisée pour dénuder des mineurs en ligne, admet des "failles" - La rétro de la semaine : grands excès de vitesse, fortes pluies, pétards dans le lagon, bonne année et passage en revue de 2025 - "Des cancers plein le village" : la face sombre du recyclage au Vietnam - La pa Météo France i di, sé zot i di - (Photo www.imazpress.com)

Après la tragédie qui a coûté la vie à une quarantaine de personnes dans un bar de Crans-Montana en Suisse la nuit du Nouvel an, la question des normes de sécurité dans les établissements recevant du public (ERP) est sur toutes les lèvres. A La Réunion, ce type de drame ne s'est, fort heureusement, jamais produit. Comme sur tout le territoire français les règles de sécurité sont strictes pour les ERP et c'est leur non-respect qui peut avoir des conséquences dramatiques, indique le service d'incendie et de secours 974

C'est la tradition, tous les ans les feux d’artifices illuminent le ciel de La Réunion avant, pendant et parfois après les réveillons. Ces spectacles enchantent beaucoup de petits et grands enfants. Pourtant, en plus de terroriser les animaux, ils peuvent aussi représenter un danger pour la santé. Les émanations émises par les fumigènes et les pétards perturbent temporairement la qualité de l’air. Une gêne réelle pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires

Grok, l'assistant IA du réseau social X, a reconnu vendredi l'existence de "failles" ayant permis à des utilisateurs d'obtenir de lui des images à caractère sexuel impliquant des mineurs ou des femmes, suscitant des protestations à travers le monde et l'élargissement d'une enquête judiciaire en France.

Lanh est convaincue que les tonnes de plastique recyclées dans son village près de Hanoï, au Vietnam, ont provoqué le cancer du sang de son mari, mais elle continue de passer ses journées à trier les ordures pour pouvoir payer ses frais médicaux.

Un temps sec pour ce premier week-end de l'année. Après des week-end bien pluvieux, Matante Rosina va enfin pouvoir profiter de son jardin.