À la une de ce vendredi : fortes chaleurs, meurtre de Lyhanna, travaux à La Possession, trafic de drogue, maisons médicales de garde et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 19 juin 2026 : - Fortes chaleurs : dans l'Hexagone on adapte les horaires de cours, à La Réunion on laisse suer les élèves, les enseignants et les agents - Meurtre de Lyhanna : la collégienne a été violée, révèle l’autopsie - La Possession : Erick Fontaine réclame une accélération des travaux dans la rue Mahatma Gandhi - Trafic de cathinone : enceinte de sept mois, elle fait appel de sa condamnation à cinq ans de prison - ARS : appel à candidatures pour déployer des maisons médicales de garde de ville à La Réunion - La pa Météo France i di, sé zot i di - vendredi bien ensoleillé (Photo www.imazpress.com)

Actuellement, l'Hexagone connaît "des chaleurs extrêmes", obligeant professeurs et élèves à travailler dans des salles de classe surchauffées au point que le ministère de l'Éducation a envisagé le report des oraux du baccalauréat. À La Réunion, lorsque agents, professeurs et élèves - qui étudient dans les mêmes conditions - protestent… ils sont à peine écoutés. Même par fortes chaleurs, sans ventilateurs efficaces, les horaires et jours de cours sont inchangés. Pourquoi ce traitement différencié ? "Il n’y a rien d’inédit dans le fait que sur un territoire tropical, la période de l’été austral connaisse des températures élevées" rétorque le Rectorat interrogé par Imaz Press. Manière polie de dire "continuer suer, il n'y a rien d'autre à faire".

Lyhanna, collégienne de 11 ans retrouvée morte le 4 juin dans le Gers après sa disparition, a été violée, selon des résultats de l’autopsie susceptibles de donner lieu à un élargissement des poursuites contre le principal suspect.

Le chantier de réaménagement de la rue Mahatma Ghandi à La Possession continue de susciter l'impatience des habitants et des usagers. Ce jeudi 18 juin 2026, le maire, Erick Fontaine, effectuait une visite de terrain afin de faire le point sur l'avancée des travaux engagés sur cet axe majeur de circulation. Face aux difficultés de circulation et aux nuisances engendrées, il demande à la Région d'accélérer les travaux. À l'issue d'une nouvelle réunion, des engagements ont été pris pour finaliser plusieurs secteurs dans les prochains jours.

À 35 ans, elle n'avait jusqu'alors jamais eu affaire à la justice. Mais son entrée dans la délinquance ne sera pas passée inaperçue. Condamnée à cinq ans d'emprisonnement pour trafic de drogue par le tribunal correctionnel, la mère de famille faisait appel de sa condamnation, ce jeudi 18 juin 2026. La Cour rendra son délibéré le 25 juin prochain.

L'Agence régionale de santé de La Réunion (ARS) a lancé ce mercredi 17 juin 2026, un appel à candidatures pour le déploiement des maisons médicales de garde de ville. L'objectif, renforcer durablement l'accès aux soins non programmés dans le département. Candidatez avant le 15 juillet 2026 inclus.

Pour ce vendredi 19 juin 2026, le soleil s'impose partout sur l'île dès le matin, une belle entrée en matière pour cette fin de semaine. L'après-midi, les averses se déclenchent un peu partout dans les hauteurs. Le littoral, lui, tient bon et conserve un bon soleil tout l'après-midi.