À la une de ce vendredi : incendie mortel, collège Raymond Vergès, génération sans tabac, harcèlement moral présumé, fêtes de Saint-Paul et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 3 juillet 2026 : - [Photos] Sainte-Marie : un enfant de deux ans et demi perd la vie dans l'incendie d'un appartement - La Possession : au collège Raymond Vergès, des parents dénoncent des toilettes vétustes et un risque sanitaire - "Génération sans tabac" : l'Assurance maladie veut interdire la vente de cigarettes aux personnes nées après 2009 - Harcèlement moral présumé à la mairie de Saint-Paul : trois personnes attendues devant le tribunal correctionnel - Sainte-Suzanne : la "Transversale Bel Air" pour célébrer le lancement de la campagne sucrière - La pa Météo France i di, sé zot i di - vendredi mitigé (Photo www.imazpress.com)

Un enfant de 2 ans et demi est décédé dans un incendie qui a éclaté ce jeudi 2 juillet 2026, en fin d'après-midi dans l'appartement familial situé dans le quartier des Gaspards à Sainte-Marie. Sept personnes, dont quatre enfants ont été pris en charge et hospitalisées.

S’il y a bien un lieu que les 700 jeunes adolescents du collège Raymond Vergès tentent d’éviter au maximum, ce sont les cinq toilettes de leur établissement. Jugés vétustes et inadaptés, les parents disent interpeller le Département depuis plusieurs années sur un risque sanitaire majeur. Dans les couloirs étroits de ces WC lontan, "rien ne va", nous confie une maman. Les parents d'élèves dénoncent des toilettes qui datent de l'époque où l'établissement accueillait une école élémentaire. Interpellé par nos questions, le Département a annoncé que des travaux vont être entrepris avec, à court terme, des rénovations pendant les prochaines vacances scolaires de juillet à août 2026.

L’Assurance maladie souhaite une mesure choc. Elle plaide pour interdire la vente de cigarettes aux personnes nées après 2009 et faire ainsi émerger une "génération sans tabac", indique-t-elle dans son rapport annuel publié ce jeudi 2 juillet 2026. 600 réunionnais décèdent chaque année à cause du tabagisme.

Après plusieurs renvois, c'est ce vendredi 3 juillet 2026 que l'ex DGS, le deuxième adjoint à la mairie et le directeur de cabinet du maire de Saint-Paul sont attendus devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Ce dernier est mis en cause dans une affaire de harcèlement moral présumé à la mairie de Saint-Paul.

Du 4 au 14 juillet 2026, les traditionnelles Fêtes de juillet feront leur retour à Saint-Paul. Braderie commerciale, concerts, fête foraine et feu d'artifice rythmeront onze jours d'animations qui devraient attirer près de 250.000 visiteurs dans le centre-ville et au parc Expobat. Un rendez-vous incontournable pour les commerçants, les forains et les artistes réunionnais.

Pour ce vendredi 3 juillet. Matante Rosina voit un réveil nuageux avec quelques averses entre Saint-Benoît et Saint-Joseph. Ailleurs, de belles éclaircies dominent. L'après-midi, les hauts de l'ouest et du sud-ouest reçoivent de légères averses. Le reste profite de larges éclaircies.