À la une de ce vendredi : carburants à la hausse, logements en danger, Macron arrête la politique, jeunes talents, faire briller l'autisme et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 24 avril 2026 : - - Carburants : le gazole va frôler les 2 euros le litre dès le 1er mai, les syndicats déplorent l'absence d'aides pour les salariés - Entre baisse des financements et constructions au ralenti, la crise du logement continue de s'accentuer à La Réunion - Emmanuel Macron assure qu'il ne fera plus de politique après avoir quitté l'Elysée - Tremplin international "Révélation des Étoiles" : sept talents réunionnais à l’assaut de Cannes - Saint-Pierre : une journée pour "faire briller l'autisme" - La pa Météo France i di, sé zot i di - vendredi bien orageux (Photo www.imazpress.com)

Réunis ce jeudi 23 avril 2026 à la préfecture, les syndicats de salariés ont rencontré le préfet, la présidente de Région, le président du Département et le président de l'association des maires. Tous ont échangé sur la flambée des prix des carburants. Si le dialogue a été jugé "utile", les organisations syndicales dénoncent l’absence de mesures concrètes pour les travailleurs et appellent à la mobilisation. La préfecture a aussi confirmé une hausse du prix du gazole en mai. Le montant exact de l'augmentation n'a pas été précisée, mais le prix final devrait frôler les 2 euros le litre

La crise du logement à La Réunion continue de se dégrader, et les alertes se font de plus en plus pressantes. En l’espace de quelques jours, les bailleurs sociaux de l’île et la Fondation pour le Logement des défavorisés ont tiré la sonnette d'alarme. Ils dénoncent chacun les fragilités d’un système déjà sous tension et partagent le même constat : la baisse des moyens publics risque d’accentuer une crise structurelle qui touche déjà des dizaines de milliers de personnes.

Le président Emmanuel Macron a assuré, jeudi, qu'il ne ferait "plus de politique" lorsqu'il quittera l'Elysée en 2027, après dix ans à la tête de la France. "J'ai pas fait de politique avant et j'en ferai pas après", a-t-il lancé lors d'un échange avec des élèves à l'école franco-chypriote de Nicosie, la capitale de Chypre où il effectuait une visite officielle avant un sommet européen informel.

Ce samedi 26 avril 2026, une délégation de jeunes artistes réunionnais participera au tremplin international International Forum of Creative Arts (IFCArts) "Révélation des Étoiles" organisé à l’Espace Miramar à Cannes C’est une première et tremplin pour la scène artistique réunionnaise.

Ce samedi 25 avril 2026, de 10hà 16h, l’événement "Faisons briller l’autisme" se tient dans les Jardins de la Plage à Saint-Pierre. L'action est organisée par le Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés - toubles du spectre de l’autisme (Samsah TSA) de l’Alefpa (Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie). La manifestation est L'occasion de mettre en lumière les talents, les compétences et la créativité des personnes autistes

Pour ce vendredi 24 avril 2026, Matante Rosina nous annonce une journée bien chargée côté ciel, surtout pour ceux de la moitié est. Après une nuit déjà bien arrosée avec quelques éclairs, les averses continuent tout le long de la journée de ce côté de l'île, avec un risque orageux qui reste bien présent et des cumuls de pluie qui peuvent devenir conséquents. Sous le vent, la matinée se présente un peu plus clémente du Tampon jusqu'aux rampes de Saint-Paul, le ciel laisse quelques éclaircies avant de se couvrir. C'est l'après-midi que les hauts commencent à s'assombrir, et avec eux, des averses à tendance orageuse qui font leur apparition