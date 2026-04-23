Saint-Pierre : une journée pour "faire briller l'autisme"

Ce samedi 25 avril 2026, de 10hà 16h, l’événement "Faisons briller l’autisme" se tient dans les Jardins de la Plage à Saint-Pierre. L'action est organisée par le Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés - toubles du spectre de l’autisme (Samsah TSA) de l’Alefpa (Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie). La manifestation est L'occasion de mettre en lumière les talents, les compétences et la créativité des personnes autistes (Photo Emmanuel Grondin / www.imazpress.com)

L’objectif est multiple : rendre l’autisme visible autrement et faire évoluer les regards, favoriser les rencontres et les échanges, dépasser les idées reçues, sensibiliser le plus grand nombre et reconnaître la richesse de la culture autistique. Un moyen aussi de "rappeler que les personnes autistes et leurs aidants font pleinement partie de la société civile". Cet événement viendra clôturer le mois de l’autisme, à travers un temps de partage et de convivialité ouvert à tous.

- Valoriser les talents des personnes autistes -

En réunissant des associations professionnelles, des acteurs du bien-être, des structures de loisirs et divers partenaires, "Faisons brillet l'autisme" vise à promouvoir les divers ses soutiens possibles et "l’importance d’une approche collective de l’inclusion".

À travers cette journée, la valorisation des talents des personnes autistes ne minimise pas les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. "Elle permet au contraire de proposer une vision plus équilibrée, plus juste et plus respectueuse, en mettant en lumière les capacités, les intérêts spécifiques et les contributions uniques des personnes autistes", assure l'Alefpa.

- Des marraines et parrains choisi avec soin -

Depuis la première édition, l'Alefpa choisit également comme parrains et marraines, des personnes autistes qui ont su développer leur potentiel. L'année dernière, Peggy-Loup Garbal était marraine de l'événement. Ancienne journaliste, elle se consacre aujourd’hui à l’écriture et est auteure de plusieurs romans. En 2024, Mathieu Bon, sportif de haut niveau, était le parrain. Porteur de la flamme olympique lors de son passage à La Réunion, il a porté les couleurs de l’île à Paris lors des JO. L'année précédente,

Cette année, c'est l’Association Blue Family qui désignée comme marraine de l'événement. Elle mène diverses actions en faveur des personnes autistes ou des personnes présentant un trouble neuro-développemental (TND) apparenté à l'autisme.

- Le programme -

• 10h : Accueil du public

• 11h - 12h : Zumba adulte

• 13h14h : Table ronde

• 15h-16h: Défilé Atypik Beauty

• 16h : Fin de la journée

• Au fil de la journée : photobooth, mandala, maquillage, paillettes, réalité virtuelle, peinture sur vanne et d'autres surprises...

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