À la une de ce vendredi : route des laves, food festival, armées, open des Brisants, Los Angeles et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 8 mai 2026 : - On roulera (très) bientôt sur la route des laves, les travaux de reconstruction "largement en avance sur le calendrier" - Food festival à Saint-Denis : toute La Réunion dans l'assiette - Dépenses militaires : l'Assemblée approuve 36 milliards de plus, suite des débats en suspens - Saint-Gilles : le sable des Brisants accueille le plus grand tournoi de beach-volley de l'océan Indien - A Los Angeles, le retour des fleurs apaise la douleur des incendies - La pa Météo France i di, sé zot i di - vendredi un peu plus humide (Photo www.imazpress.com)

Débutés le lundi 27 avril 2026, les travaux de reconstruction de la RN2 au niveau des coulées de lave avancent rapidement. Une date de réouverture devrait être rapidement communiquée par la Région, qui assure être "largement en avance sur le calendrier". La piste provisoire longue de 800 mètres, voulue par la Région Réunion, permettra de relier Sainte-Rose à Saint-Philippe sans passer par la route des Plaines ou sans faire le tour de l’île

Odeurs d’épices, produits péi, dégustations et ambiance conviviale : jusqu'au dimanche 10 mai 2026 la troisième édition du Réunion Food festival transforme le Jardin de la liberté, à Saint-Denis, en un lieu gourmand. Les visiteurs sont invités découvrir ou redécouvrir toutes les saveurs de La Réunion

Les députés ont approuvé jeudi une nouvelle trajectoire des dépenses militaires sur la période 2024-2030, avec 36 milliards de plus promis aux armées, mais l'embouteillage parlementaire rend incertaine la date de reprise des débats sur la loi de programmation militaire.

C'est une nouvelle édition de l'Open international de beach-volley de l'Océan Indien qui revient à Saint-Gilles, jusqu'au samedi 16 mai 2026. Des équipes masculines et féminines venues d’Europe et de l’Océan Indien s’affronteront lors des matchs internationaux de cet Open des Brisants

Il y a un peu plus d'un an, les flammes ont entièrement rasé la maison de Rene Amy à Altadena, en banlieue de Los Angeles. Les cendres toxiques provenant des pavillons et des véhicules du voisinage ont contaminé son terrain avec du plomb et toutes sortes de polluants.

Pour ce vendredi 8 mai, Matante Rosina voit l'ambiance changer légèrement par rapport à la veille. Le littoral est accueille quelques entrées maritimes en matinée qui apportent un peu d'humidité. L'après-midi, les pentes de l'ouest se couvrent et Saint-Paul reçoit quelques averses, les cumuls restent souvent bien modestes. Ailleurs sur l'île, le ciel joue à cache-cache entre nuages et éclaircies tandis que le littoral profite de beaux rayons de soleil.