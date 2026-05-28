À la une de ce vendredi : le créole notre langue, code noir, guerre en Iran, Batay drag, Piknik partaj et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 29 mai 2026 : - Créole réunionnais : un "charabia" que certains ne sauraient voir et surtout pas à l'école, pourtant c'est bel et bien une langue - Il aura fallu 178 longues années pour abroger symboliquement le Code noir - Guerre en Iran : un cadre d'accord en vue mais qui reste à finaliser - [Vidéos] Kabardock : paillettes, lip-sync et performances scéniques au menu de Batay Drag - Saint-Leu : un "Gran piknik partaj" pour célébrer les 80 ans du Secours Catholique - La pa Météo France i di, sé zot i di - vendredi lumineux (Photo www.imazpress.com)

Le ministre de l’Éducation nationale a annoncé récemment que les lycéens ayant suivi une spécialité dans une langue régionale pourraient passer l’épreuve correspondante dans cette langue lors du baccalauréat 2028. Pour La Réunion, il est question d’une seule et unique épreuve du baccalauréat 2028 qui se déroulerait en créole. Sans surprise, cette annonce a relancé le débat sur la place du créole dans notre société et particulièrement à l’école. Dans les commentaires sous les publications relatant l'information, les avis sont tranchés. Pour certains le créole est à une langue à part entière et à ce titre a tout à fait sa place au bac. Pour d'autres, souvent très agressifs, le créole ne serait pas une langue, un dialecte tout au plus, presque un charabia. Il ne mériterait donc pas de franchir les portes d’une salle de classe.

Depuis le 20 décembre1848, l'esclavage est aboli à La Réunion. Pourtant, ce n'est que 178 années après que les députés ont voté à l'unanimité l'abrogation du Code noir et de l'ensemble des textes ayant réglementé l'esclavage dans les colonies françaises. C'est par un vote symbolique ce jeudi 28 mai 2026, que les élus ont sorti le texte du cadre normatif français. Il aura tout de même fallu attendre autant d'années pour que la France et le gouvernement prennent la mesure de ce texte et de son impact dans les départements ultra-marins

Les États-Unis et l'Iran ont établi un cadre d'accord en vue de mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, entrée dans son quatrième mois, ont indiqué jeudi à l'AFP des sources américaines, mais Donald Trump ne l'a pas encore validé.

Ce vendredi 29 mai 2026, une nouvelle édition de "Batay Drag" investit le Kabardock au Port. Au programme de ce grand concours drag péi, porté par la House of Esperanza et Joa : glamour, performances et énergie queer. Une soirée haute en couleurs avant "La Kunty", prévue le lendemain soir

Le Secours Catholique-Caritas France fête, cette année, ses 80 ans d’existence et ses 70 ans de présence à La Réunion. Pour marquer cet anniversaire, l’association organise, ce samedi 30 mai 2026, un grand pique-nique partage au Parc du 20 Décembre à Saint-Leu. Une journée ouverte à tous, placée sous le signe de la fraternité, du partage et de la solidarité.

Pour ce vendredi 29 mai 2026, la journée commence avec un grand soleil sur toute l'île. Les nuages prennent progressivement possession des hauteurs au fil des heures, et quelques averses tombent par endroits, faibles à modérées. Le littoral, lui, n'est pas inquiété et garde son beau soleil tout au long de la journée. Dans les hauts, les nuits se font un peu plus fraîches, mais sur le bord de mer les températures ne bougent pas.