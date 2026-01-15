À la une de ce vendredi : disparition de Nicolas Aulezy, Dudzai faibli, K-pop Demon Hunters, Trump médaillé de la paix, arnaques en ligne et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 16 janvier 2026 : - Disparition de Nicolas Aulezy à Piton Fougère : une battue sur un espace étendu et un terrain complexe - Dudzai commence à faiblir, son passage au plus près de La Réunion prévu en début de semaine prochaine - K-Pop Demon Hunters : le phénomène débarque pour un concert à La Réunion - L'opposante vénézuélienne Machado a "offert" à Trump sa médaille du prix Nobel de la paix - Escroqueries sur internet : attention aux arnaques en ligne - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil revient, mais le vent reste bien présent (Photo www.imazpress.com)

Depuis le lundi 5 janvier 2026, Nicolas Aulezy, 47 ans, est porté disparu dans le secteur de Piton Fougère à Sainte-Marie. Sa famille a fait le déplacement jusqu'à La Réunion pour poursuivre les recherches avec les proches et les collègues du randonneur, aidés par les équipes du Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM). Des recherches rendues difficiles par l'étendue et la complexité du terrain. Une battue sera organisée ce samedi dès 7h du côté de Piton Fougère à Sainte-Marie si la météo le permet. Le point de rendez-vous est donné à 6h30 au niveau des kiosques.

Le cyclone tropical intense Dudzai évolue sur le centre du bassin à environ 950 km à l'est-nord-est de Rodrigues ce vendredi 16 janvier 2026 et à 1.775 km de La Réunion. L'intensité du système devrait commencer à faiblir. Il devrait être déclassé au stade de cyclone tropical dans la journée. À partir de ce soir, Dudzai "devrait adopter une trajectoire en direction du sud-ouest en continuant à s'affaiblir ce week-end", indique Météo France. Le système "va circuler au sud-est des Mascareignes en passant au large de Rodrigues dans la nuit de dimanche à lundi", ajoutent les météorologues. Pour La Réunion, le scénario le plus probable "est un passage en début de semaine prochaine (lundi ou mardi)"

Ce samedi 17 et ce dimanche 18 janvier 2026, Alexiane Broque et Doryan Ben, les voix françaises officielles de K-Pop Demon Hunters, le film ayant battu tous les records sur Netflix, débarquent à La Réunion pour deux concerts à la Nordev (Saint-Denis). Ces concerts, produits et imaginés par SHMevents, marquent une première mondiale, avec deux shows inédits conçus exclusivement pour l'île.

L'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado a dit jeudi avoir "offert" à Donald Trump la médaille de son prix Nobel de la paix, alors que le président américain la tient à l'écart de sa stratégie pour le Venezuela.

Attention aux arnaques et escroqueries en ligne. Après un fait récent porté à la connaissance de la gendarmerie de La Réunion, les forces de l'ordre rappelle les dangers en ligne. "La priorité des escrocs est votre argent", alerte la gendarmerie. Des méfaits qui, si vous êtes victimes, peuvent occasionner des préjudices de plusieurs milliers d’euros.

Ce vendredi 16 janvier 2026, Matante Rosina promet un temps plus calme côté ciel. Le soleil reprend le dessus en matinée, même s’il se laisse un peu grignoter l’après-midi par quelques averses isolées. Mais attention, le vent ne lâche toujours pas. Les rafales restent autour de 60 km/h sur le nord, et peuvent encore atteindre 70 km/h dans le Sud. En regardant vers le large, Matante Rosina voit une mer agitée à forte, toujours dominée par une houle d’Est comprise entre 2 mètres et 2,50 mètres. Un temps plus lumineux, mais toujours à surveiller.