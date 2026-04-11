"Questions de femmes" : une soirée pour briser les tabous

Douleurs de règles, endométriose, ménopause, HPV, cancers féminins… Et si on prenait enfin un temps pour parler du corps des femmes… sans tabou ? Un moment d’échange avec des professionnels de santé en présence des Dr Tran Phuong Lien et Pr Boukerrou Malik, en co-animation avec les associations et partenaires ce jeudi 16 avril 2026, au Blue Bayou (Étang-Salé) (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Pour qui ?

Toutes les femmes, à tous les âges de la vie, dès l’adolescence.

Et aussi les conjoints qui souhaitent mieux comprendre et accompagner.

Event porté par l’association journées d'oncologie gynoécologique de l'océan Indien (JOGOI), avec la participation de partenaires engagés : CGSS, ASETIS, Cap Onco Réunion, Lions Club…

Parce que mieux connaître son corps, c’est mieux se protéger.

Gratuit – sur inscription : https://bit.ly/4uNQv9F