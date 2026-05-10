À retenir ce dimanche soir : Loi Taubira, messe des motards, IA pénalement responsable, jeu de piste et badminton

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 10 mai 2026 : - Il y a 25 ans la loi Taubira reconnaissait l'esclavage comme crime contre l’Humanité - Le Tampon : 10.000 motos sur le site de Miel Vert pour la traditionnelle messe des motards ce dimanche - L'IA responsable pénalement, l'idée n'est plus un fantasme - Saint-Paul : des jeunes suivis par l'Établissement Public de Santé Mentale élaborent un jeu de piste immersif - Saint-Denis : la ville se transforme en capitale du badminton jusqu'au 17 mai

"Donner nom et statut à cette abomination" c’était le souhait de Christiane Taubira, alors députée de Guyane, quand en 1999 elle défendait devant l’Assemblée nationale une proposition de loi visant à reconnaître l’esclavagisme comme étant un crime contre l’humanité. Adoptée au Parlement en mai 2001, en voici l'article 1 : "La République reconnait que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part, et l'esclavage d'autre part, perpétrés à partir du XVe siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l'humanité."

Depuis 2013, ce rassemblement réunit plusieurs milliers de passionnés autour de valeurs fortes, entre partage, convivialité et hommage. Cette année encore, 10.000 motards sont attendus sur le site de Miel Vert à la Plaine des Cafres. (Photo d'illustration : ville du Tampon)

Les créateurs d'une intelligence artificielle (IA) peuvent-ils être condamnés pour le rôle qu'a joué leur IA dans un crime ou un suicide? Le procureur de Floride a ouvert la voie à l'hypothèse, jugée réaliste mais complexe par les juristes.

Des jeunes patients de l'Établissement Public de Santé Mentale de la Réunion, EPSMR, ont fabriqué un jeu de sensibilisation à l'eau. Avec l’association Compagnon de Je (C2J) ils ont construit une histoire, élaboré des énigmes, des missions et des parcours. Les participants se sont surpassés dans ce projet collaboratif qui met à l’honneur les talents de chacun. Un projet financé par l’Office de l’Eau de La Réunion qu'il vous sera possible de tester le mercredi 13 mai à la Grotte du peuplement à Saint-Paul.

Jusqu'au 17 mai 2026, le complexe de Champ Fleuri, à Saint-Denis, accueille le 11e tournoi international de badminton, et le 5ᵉ Saint-Denis Réunion Open. Au programme : plus de 35 pays, 480 joueurs et plus de 1 300 matchs, avec la présence d’athlètes du Top mondial.