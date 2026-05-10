Saint-Paul : des jeunes suivis par l'Établissement Public de Santé Mentale élaborent un jeu de piste immersif

Des jeunes patients de l'Établissement Public de Santé Mentale de la Réunion, EPSMR, ont fabriqué un jeu de sensibilisation à l'eau. Avec l’association Compagnon de Je (C2J) ils ont construit une histoire, élaboré des énigmes, des missions et des parcours. Les participants se sont surpassés dans ce projet collaboratif qui met à l’honneur les talents de chacun. Un projet financé par l’Office de l’Eau de La Réunion qu'il vous sera possible de tester le mercredi 13 mai à la Grotte du peuplement à Saint-Paul (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com et D.R)

Virginie Boyer, présidente de l’association C2J qui porte ce projet, souligne : "Les jeunes se sont pleinement investis dans cette aventure. Ils ont pris plaisir à imaginer, créer et construire un projet concret destiné au public. Leur implication et leur imagination ont véritablement donné vie à ce jeu de piste."

Pendant plusieurs semaines, l’association Compagnon de Je (C2J) a accompagné des jeunes de l’Établissement Public de Santé Mentale de la Réunion, EPSMR, dans la création d’un jeu de piste immersif autour de la préservation de l’eau.

Après cinq matinées de travail collaboratif, les participants dévoileront leur création au grand public le mercredi 13 mai à la Grotte du Peuplement à Saint-Paul. Une aventure ludique, gratuite et ouverte à tous, réalisée avec le soutien de l’Office de l’Eau Réunion.

- Une aventure imaginée de A à Z par les jeunes -

Les jeunes de l’EPSMR ont participé à toutes les étapes de conception du projet : écriture de l’histoire, création des énigmes, élaboration des missions et définition du parcours.

"À travers cette démarche participative, ils ont imaginé une aventure immersive où les participants devront retrouver les "10 fragments de l’eau" et comprendre pourquoi chaque geste du quotidien compte pour préserver cette ressource essentielle. Ce travail collectif a permis de mêler créativité, réflexion et engagement autour d’une thématique environnementale forte" explique les organisateurs.

- Un évènement ludique, participatif et ouvert à tous -

À travers ce jeu de piste immersif, C2J et les jeunes participants souhaitent sensibiliser le public à la préservation de l’eau de manière ludique et accessible. Entre énigmes, défis et découverte, cette création collective valorise l’engagement des jeunes autour d’un projet créatif et citoyen. L’événement est gratuit et ouvert à tous, avec le soutien de l’Office de l’Eau Réunion.

Rendez-vous donc le mercredi 13 mai 2026 de 9h30 à 11h30 à la Grotte du Peuplement à Saint-Paul.

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