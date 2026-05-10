Le Tampon : 10.000 motos sur le site de Miel Vert pour la traditionnelle messe des motards ce dimanche

Depuis 2013, ce rassemblement réunit plusieurs milliers de passionnés autour de valeurs fortes, entre partage, convivialité et hommage. Cette année encore, 10.000 motards sont attendus sur le site de Miel Vert à la Plaine des Cafres. (Photo d'illustration : ville du Tampon)

La ville du Tampon accueille une nouvelle édition du traditionnel Rassemblement des motards sur le site de Miel Vert – Plaine des Cafres.

En 2025, plus de 10.000 motos avaient été recensées, témoignant de l’engouement toujours croissant pour cette manifestation, qui est également un moment de mémoire et d’hommage aux motards disparus.

Sur cette manifestation :

- Des mesures seront mises en place pour assurer la sécurité de tous

- Des contrôles seront effectués à l’entrée avec une sécurité renforcée (plan VIGIPIRATE)

- Une offre de restauration sera disponible sur place