À retenir ce soir : l'éruption de nuit, Pape Thiaw à La Réunion, embouteillages au volcan, Parcoursup et 49.3

Bonsoir La Réunion - À la une de ce lundi 19 janvier 2026 : - Volkan la pété : les premières images de nuit de l'éruption - Foot : avant d'être champion d'Afrique, l'entraineur du Sénégal, Pape Thiaw, a joué à La Réunion - Volcan en éruption : grosses galères sur la route, près de 6 heures pour parcourir la Plaine des Sables - Lancement de la phase de vœux sur Parcoursup - Budget 2026 : Sébastien Lecornu confirme l'utilisation du 49.3

Le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce dimanche 18 janvier 2026 à 19h45. Ce lundi 19 janvier, l’Observatoire volcanologique du piton de la Fournaise (OVPF) précise que "même si l'activité est en baisse, l'éruption se poursuit". Oliv Idos, l'un de nos internautes, a pu capturer les premiers instants de première éruption de l'année.

Le saviez-vous ? Avant de gagner la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), ce dimanche 18 janvier 2026, l'entraineur Pape Thiaw, 45 ans, a joué à La Réunion. Sociétaire de l'USS Tamponnaise au cours de la saison 2013 - 2014, il a évolué dans l'attaque de ce club qui, en proie à des difficultés financières, a fermé ses portes en juin 2014.

Le Piton de la Fournaise est éruption ce dimanche 18 janvier 2026 à 19h45. Au repos durant plus de deux ans, il n'aura fallu que peu de temps au public pour se diriger en masse vers le Pas de Bellecombe pour apprécier le spectacle, créant d'importants embouteillages sur la Plaine des Sables et même jusqu'à la Cité du Volcan. Il aura fallu pour certains automobilistes, jusqu'à 5 à 6 heures pour parcourir cette route.

L'inscription des vœux pour l'enseignement supérieur sur Parcoursup démarre lundi après-midi pour les élèves de Terminale et les étudiants en réorientation, qui doivent choisir avant la mi-mars parmi 25.000 formations.

(Actualisé) Sébastien Lecornu va finalement avoir recours à l’article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le budget 2026 dans sa version finale, selon des informations du Parisien et de BFMTV. Une décision confirmée par ce dernier à l'issue du Conseil des ministres tenu ce lundi. Les députés de La France insoumise (LFI) et du Rassemblement national (RN) voteront la censure de Sébastien Lecornu en réponse à son utilisation du 49.3, ont annoncé lundi les deux forces politiques.