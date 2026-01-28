À retenir ce soir : le sénateur Joël Guerriau condamné, variole du singe, 90 postes d'enseignants supprimés, viol et agression sexuelle sur mineurs et zone perturbée

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 28 janvier 2026 : - Quatre ans de prison pour Joël Guerriau pour soumission chimique sur Sandrine Josso - Variole du singe : la ministre de la Santé assure que le "plan d'anticipation pour éviter une épidémie est opérationnel" - 90 postes d'enseignants supprimés à La Réunion à la rentrée 2026 - Viol et agression sexuelle sur mineurs : 18 ans de prison requis contre un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse - Une nouvelle zone perturbée sous surveillance, une influence possible pour La Réunion

Un cas retentissant de soumission chimique: le tribunal correctionnel de Paris a condamné mardi soir à quatre ans de prison, dont 18 mois ferme, l'ex-sénateur Joël Guerriau, reconnu coupable d'avoir drogué en 2023 la députée Sandrine Josso en vue de la violer. Le prévenu a annoncé par la voix de son avocat qu'il allait faire appel.

Ce mardi 27 janvier 2026, lors d'une session de questions au gouvernement, la députée Karine Lebon a interpellé la ministre de la santé sur les risques de circulation du Mpox à La Réunion. Stéphanie Rist souhaite "rassurer" la population et assure que le "plan d'anticipation pris par les autorités sanitaires pour éviter une épidémie est opérationnel". Le premier cas de Mpox depuis 2024, a été identifié le jeudi 22 janvier 2026, chez une personne résidant à La Réunion et de retour de Madagascar. La personne a été placée à l’isolement.

C'est avec 90 postes en moins que la prochaine rentrée scolaire va se dérouler à La Réunion. 25 postes seraient supprimés dans le premier degré et 65 dans le second degré, selon le ministère de l'Éducation nationale. Le ministère justifie ces suppressions par la "chute démographique vertigineuse". Une annonce qui inquiète les syndicats enseignants. Dans l'île, 15.456 enseignants font partie de l'Académie.

Le parquet a requis 18 ans de prison ferme ce mercredi 28 janvier 2026 contre un ancien éducateur de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) de Saint-Pierre, poursuivi pour viol commis sur mineur de moins de 15 ans et agression sexuelle imposée a un mineur de 15 ans sur des jeunes en difficulté qu'il accompagnait. Un suivi socio-judiciaire de dix ans, avec interdiction de contact avec les mineurs a également été requis.

Depuis ce mercredi 28 janvier 2026, une zone perturbée "commence à s'esquisser dans le Canal du Mozambique", note Météo France. Son potentiel de développement en tempête tropicale est important d'ici vendredi, et "une influence de ce système est possible à longue échéance, en début de semaine prochaine", détaillent les prévisionnistes.Compte tenu des incertitudes de la prévision à ces échéances, il est encore trop tôt pour préciser d'avantage l'ampleur de cette influence. La seconde zone perturbée, se trouvant à 490 km au nord-nord-ouest de La Réunion, devrait circuler au large de La Réunion sans "influence".