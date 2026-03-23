À retenir ce soir : Dimitri Payet à la retraite, éruption du volcan, recours de Thierry Robert, mort de Lionel Jospin et enfant renversé

BONSOIR LA RÉUNION - À la une du lundi soir 23 mars 2026 : - Football : le Réunionnais Dimitri Payet annonce la fin de sa carrière à 38 ans - Volcan : des remous de laves très actifs au niveau du cône, la plateforme continue de s'élargir sur l'océan - Municipales : Thierry Robert conteste l'élection de Karim Juhoor à la tête de Saint-Leu - L'ancien Premier ministre Lionel Jospin est décédé à l'âge de 88 ans - Saint-Benoît : un enfant de 3 ans percuté par une voiture, il est hospitalisé en urgence absolue

L’ancien milieu offensif de l’Olympique de Marseille (OM) et de l’équipe de France, le Réunionnais Dimitri Payet, a annoncé la fin de sa carrière, ce dimanche 22 mars 2026, au micro de Ligue 1+, à la mi-temps de la rencontre entre l’OM et Lille, pour le compte de la 27ème journée de Ligue 1. En 2025, sa fin de saison a été marquée par une affaire extrasportive.

L'éruption au Piton de la Fournaise se poursuit en ce lundi 23 mars 2026. Sur la journée du 22 mars, "le niveau de lave au niveau du cône était toujours très élevé avec des remous actifs et débordements récurrents associés à la remontée de bulles de gaz", indique l'Observatoire. Au point de contact entre la lave et l’océan, une plateforme continue de se constituer et de s’élargir, résultant de l’accumulation de coulée de lave et de particules fines issues de la fragmentation de la lave.

Ce lundi 23 mars 2026, c'est sur ses réseaux sociaux que Thierry Robert, candidat battu au second tour des élections municipales de Saint-Leu, annonce faire un recours pour contester le résultat. Dans la commune c'est avec un score particulièrement serré que Karim Juhoor a été élu maire avec 50.87% des suffrages exprimés. Thierry Robert arrive juste derrière avec 49,13% des voix.

L'ancien Premier ministre français Lionel Jospin est mort à l'âge de 88 ans, annonce sa famille à l'AFP. Il avait indiqué en janvier avoir subi "une opération sérieuse", sans divulguer de détails. Chef du gouvernement de 1997 à 2002, premier secrétaire du PS de 1981 à 1988 puis de 1995 à 1997, Lionel Jospin s'était aussi présenté sans succès aux élections présidentielles de 1995 et 2002.

Dans des circonstances encore indéterminées, un enfant de 3 ans a éé percuté par une voiture vers 17h30 ce lundi 23 mars 2026 à Saint-Benoit. L'enfant a été hospitalisé en état d"urgence absolue. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident