À retenir ce soir : restauration dans les lycées, traite des esclaves, décès de Loana, carburants et déficit de l'Université

BONSOIR LA RÉUNION - À la une du jeudi soir 26 mars 2026 : - Enquête : la Chambre régionale des comptes interroge les lycéens sur la restauration scolaire à La Réunion - La traite des esclaves africains proclamée à l'ONU "plus grave crime contre l'humanité" - Décès de Loana : en visite à La Réunion en 2006, la star s'était rendue au chevet d'enfants hospitalisés - Carburants : mesures pour les "gros rouleurs" dans les "prochains jours", dit Lescure - L'Université de La Réunion affiche un déficit de 6,3 millions d'euros, le président appelle "à un engagement collectif"

Dans le cadre d’un rapport thématique régional consacré à la restauration scolaire dans les lycées publics de La Réunion, la Chambre régionale des comptes (CRC) a lancé cette semaine une enquête auprès des élèves demi-pensionnaires et internes. L’accès à ce court questionnaire de satisfaction, anonyme, se fait en flashant un CR Code et sera diffusé par l’intermédiaire des établissements scolaires. Il porte notamment sur la qualité des repas, la diversité des menus ainsi que sur l’organisation des services de restauration dans les lycées.

Malgré les réticences des États-Unis et des Européens, l'Assemblée générale de l'ONU a proclamé mercredi la traite des esclaves africains comme crime le plus grave contre l'humanité, un combat porté par le Ghana qui espère des excuses et la justice.

L'ex-star de téléréalité Loana Petrucciani a été retrouvée morte ce mercredi 25 mars 2026 à son domicile de Nice, à l'âge de 48 ans. Celle qui avait été révélée par Loft Story en 2001, et dont le destin a été brisé par la célébrité et les violences subies tout au long de sa vie, s'est éteinte dans des conditions encore inexpliquées. Elle était venue à La Réunion en 2006, où elle avait notamment rendu visite à des enfants malades.

Le gouvernement annoncera des mesures d’aides publiques pour les "gros rouleurs" dans "les tout prochains jours", a annoncé jeudi le ministre de l’Économie Roland Lescure sur RTL.

Dans un mail adressé aux salariés de l'Université de La Réunion ce mercredi 25 mars 2026, le président, Jean-François Hoarau, appelle ses salariés "à un engagement collectif à la hauteur des enjeux", dans un contexte difficile. L'appel fait écho au déficit financier de l'établissement, évalué à 6,3 millions d'euros, indique l'Université à Imaz Press, confirmant une information de Zinfos974. Le montant de la masse salariale, plus de 3 millions d'euros, constitue la moitié de ce déficit. Le rectorat donne trois mois à l'Université pour présenter un plan de retour à l'équilibre.