À retenir ce soir : aide pour les transporteurs, meurtre à Saint-Paul, leptospirose, prix des carburants et école Sainte-Marguerite

BONSOIR LA RÉUNION - À la une du vendredi soir 27 mars 2026 : - Hausse des carburants : le gouvernement annonce des aides immédiates pour les transporteurs, les agriculteurs et les pêcheurs - Découverte macabre à Saint-Paul : ouverture d’une information pour meurtre, le mis en cause reconnaît les faits - Saint-Benoît : interdiction de baignade au Bassin Mangue après la suspicion d'un cas de leptospirose - Carburants : les prix grimpent très haut, 1,96 euro le litre de sans-plomb, 1,77 euros le litre de gazole dès le 1er avril - École privée Sainte-Marguerite : soupçons d'agressions sexuelles, enfants radiés... le diocèse de La Réunion veut "rétablir les faits"

Alors que La Réunion connaîtra ce lundi 30 mars 2026, les nouveaux tarifs à la hausse des carburants, le gouvernement a annoncé la mise en place de plusieurs dispositifs d'aides de soutien immédiat à la trésorerie au bénéfice de certaines filières économiques. Transporteurs, agriculteurs et pêcheurs sont concernés.

Ce vendredi 27 mars 2026, la procureure de la République de Saint-Denis annonce "l’ouverture d’une information judiciaire pour meurtre", suite à la découverte macabre faite ce mardi matin à proximité de la Chaussée Royale au bas des rampes de Plateau Caillou. Une personne mise en cause a reconnu les faits mais conteste l'intention homicide. Le parquet a requis un mandat de dépôt en vue d'une détention provisoire.

La ville de Saint-Benoît informe la population que, par arrêté municipal en date du 27 mars 2026, la baignade et les activités nautiques sont temporairement interdites sur le site du Bassin Mangue. Cette décision intervient suite à un signalement de l’Agence Régionale de Santé (ARS) mentionnant une suspicion de cas de leptospirose sur ce site.

C'est une crise ouverte qui secoue l'Urcoopa depuis plusieurs jours. L’objet de la discorde porte sur une bataille pour la présidence de la coopérative agricole. Elle oppose d’un côté Terracoop et Sicalait et de l’autre la présidence actuelle de l’Urcoopa. Les deux camps n'arrivent à s'entendre sur un plan de redressement pour sortir la coopérative des difficultés qu'elle traverse. Suite à une altercation ce jeudi 26 mars 2026, les deux parties portent plainte. L'Urcoopa est une coopérative agricole qui développe des programmes d'alimentation destinés aux espèces animales qui se trouvent à La Réunion.

Le préfet avait annoncé "des dizaines de centimes d'euros"… pour évoquer la hausse des carburants. C'est confirmé ce vendredi 27 mars 2026. Les prix des carburants grimpent en flèche. Au 1er avril 2026, le sans-plomb prend 42 centimes et passe à 1,96 euros (contre 1,54 en mars), le gazole augmente de 52 centimes et sera vous coûtera 1,77 euros le litre à la caisse (contre 1,25 euros en mars).

Comme vous le révélait Imaz Press ce mercredi 25 mars 2026, trois familles de l'école privée Sainte-Marguerite à Saint-Benoît ont été radiées pour "rupture de confiance" avec la direction. Dans un message adressé jeudi sur les réseaux, le diocèse de La Réunion - qui s'était refusé tout commentaire à notre média - dit vouloir "rétablir les faits avec exactitude suite aux événements graves". Imaz Press revient pour vous sur le déroulé de cette affaire.