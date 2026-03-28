À retenir ce soir : 70 millions pour les carburants, Lorion et Bédier reçoivent leur écharpe de maire, tentative d'agression d'un pompier et recours de Melchior

BONSOIR LA RÉUNION - À la une du samedi soir 28 mars 2026 : - Carburants : le gouvernement annonce des aides "ciblées" pour près de 70 millions d'euros - Saint-Pierre : David Lorion reçoit son écharpe de maire - Saint-André : Joé Bédier rempile pour un deuxième mandat, l'opposition refuse de participer au scrutin - Saint-Denis : venu porter secours, un sapeur-pompier victime d'une tentative d'agression à l'arme blanche - Saint-Paul : Cyrille Melchior dépose un recours pour faire annuler l'élection d'Emmanuel Séraphin

Nous vous l'annoncions ce vendredi 27 mars 2026 sur Imaz Press, le gouvernement a annoncé la mise en place de plusieurs dispositifs d'aides de soutien immédiat à la trésorerie au bénéfice de certaines filières économiques. Un plan d'aide de près de 70 millions d'euros, ciblé et limité au mois d'avril, pour les secteurs les plus touchés par la flambée des prix des carburants: la pêche, l'agriculture ou les transports.

Ce samedi 28 mars 2026, la ville de Saint-Pierre a officiellement élue son nouveau maire au sein de la salle du conseil municipal de l'hôtel de ville de la mairie. David Lorion a été plébiscité à la majorité par avec 42 voix. À la suite, les nouveaux conseillers de la municipalité ont tous été désignés. Celui qui a succédé à Michel Fontaine après son décès, a été élu pour la première fois en son propre nom.

Ce samedi 28 mars 2026, en direct du hall couvert du stade Sarda Garriga de Saint-André, Joé Bédier a été officiellement réélu maire avec 34 voix sur 34 émargements. L'opposition de la liste menée par Laurent Virapoullé, ayant refusé de participer au scrutin. À noter l'absence de Jean-Marie Virapoullé. Dans la commune de Saint-André, le maire sortant, Joé Bédier, a été réélu de justesse avec 50,07% des suffrages exprimés lors du second tour des municipales ce dimanche 22 mars 2026.

Ce vendredi 27 mars 2026 vers 15h50, à Saint-Denis, un sapeur-pompier a été victime d'une tentative d'agression de la part d'un homme que les secours étaient venus prendre en charge. Engagés pour un blessé sur la voie publique suite à une bagarre dans le quartier de Montgaillard, les pompiers prennent en charge la victime qui refuse dans un premier temps. L'homme demande ensuite aux secours de le ramener au Tampon dont il est originaire. C'est alors qu'il tente d'agresser un pompier avec une arme blanche. Une plainte a été déposée.

Ce vendredi 27 mars 2026, Cyrille Melchior, président du Département et candidat battu par Emmanuel Séraphin lors du second tour des élections municipales, a annoncé le dépôt d’un recours devant le tribunal administratif pour demander l'annulation du scrutin. Il dénonce de "graves irrégularités tout au long de la campagne électorale, ainsi que lors des opérations de vote le jour du scrutin".