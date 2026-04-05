À retenir ce soir : attaques Iraniennes, Karaté Kyokushin, attaque de requin à Maurice, aviateur américain sauvé et Taekwondo

BONSOIR LA RÉUNION - À la une du dimanche 5 avril 2026 : - L'Iran attaque les pays du Golfe et Israël à la veille de l'expiration de l'ultimatum de Trump - Karaté Kyokushin : l’Union Kyokushin Réunion raffle 100 % de podiums en Belgique - Maurice : un enfant blessé lors d’une attaque de requin - Opération de sauvetage d'un aviateur américain en Iran : voici ce que l'on sait - Taekwondo : les Réunionnais brillent à la Coupe de France technique

L'Iran attaque de nouveau dimanche les pays du Golfe et Israël, à la veille de l'expiration de l'ultimatum de 48 heures donné par Donald Trump à Téhéran pour conclure un accord ou rouvrir le détroit d'Ormuz sous peine de "déchaîner les enfers".

La délégation de l’Union Kyokushin Réunion (UKR) a réalisé une performance remarquable ce samedi 4 avril 2026, lors du championnat national de Belgique Shinkyokushin. Avec 11 podiums, les combattants réunionnais confirment leur excellent niveau sur la scène européenne.

Un enfant de 10 ans a été blessé ce dimanche 5 avril 2026 à Maurice, après une attaque de requin survenue dans le lagon de Tamarin, au sud-ouest de l'île. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’incident.

Donald Trump a annoncé dimanche le sauvetage spectaculaire d'un aviateur américain dont l'appareil a été abattu en Iran et "gravement blessé", tandis que Téhéran affirme que l’opération a été "déjouée".

La délégation réunionnaise de taekwondo s’est illustrée ce samedi 5 avril 2026, lors de la Coupe de France technique (poomsae), organisée à Rouen. Avec plusieurs médailles à la clé, les athlètes confirment la montée en puissance de la discipline sur l’île. (Photo DR)