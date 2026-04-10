À retenir ce soir : Caillé et Vital condamnés, une femme tué par un vélo électrique, arnaque à EDF, Alexis Chaussalet élu à la Casud et grève illimitée lundi

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 10 avril 2026 : - Tribunal de Saint-Denis : 4 ans de prison avec sursis pour François Caillé, 2 ans de prison ferme pour David Vital - Le Port : une sexagénaire perd la vie après avoir été percutée par un vélo électrique - Un homme se fait passer pour un agent EDF et arnaque des clients, un appel à témoins lancé - Casud : Alexis Chaussalet élu président de l'intercommunalité - Prix des carburants : les professionnels de la route en grève illimitée à partir de lundi

François Caillé, chef d'entreprises a été condamné à quatre ans de prison avec sursis, David Vital, homme d'affaires, écope de deux ans de prison ferme. La décision a été rendue ce vendredi 10 avril 2026 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis dans une affaire portant sur des faits de malversations financières. Leurs co-mis en cause ont été condamnés à des peines de prison avec sursis et de lourdes amendes.

Ce mardi 7 avril 2026 vers 6h30, une femme âgée de 61 ans a été percutée par un vélo électrique sur l'avenue de la commune de Paris au Port. Transportée dans un état grave à l'hôpital, selon nos informations, elle est décédée ce jeudi soir. Entendu par les enquêteurs après l'accident, le pilote du deux-roues devrait être reconvoqué par les forces de l'ordre.

Depuis le 27 décembre 2020, un homme se fait passer pour un agent EDF et escroque des particuliers sur l'ensemble de l'île. La gendarmerie lance ce vendredi 10 avril 2026 un appel à témoins et recherche les potentielles victimes de ce dernier.

Ce vendredi 10 avril 2026, se tient le premier conseil communautaire de la Casud au 12ème km, issu des élections des 19 et 22 mars 2026. Alexis Chaussalet, maire du Tampon, a été élu président par 43 voix sur 48 donc 5 votes blancs ou nuls. Il confirme la présidence alternée avec son premier vice-président, Patrick Lebreton, qui à mi-mandat, prendra la présidence. La Casud comprend les communes du : Tampon, Saint-Joseph, Saint-Philippe et L’Entre-Deux.

L’intersyndicale des professionnels de la route annonce une grève illimitée à partir de ce lundi 13 avril 2026 pour protester contre l'augmentation des prix des carburants. Les professionnels de la route avaient annoncé une action musclée si aucune solution qu'ils jugeraient viable ne leur était proposée pour compenser la hausse du prix des carburants. Ils mettront donc leur menace à exécution dès ce lundi. L'intersyndicale est composée de 17 organisations allant des transporteurs aux ambulanciers en passant par les auto-écoles et les infirmiers