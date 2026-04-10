[Photos-Vidéo] Casud : Alexis Chaussalet élu président de l'intercommunalité

Après 16 ans de présidence à droite, la Casud pourrait passer au moins de la gauche ce vendredi. Jacquet Hoarau va passer la main. Alexis Chaussalet, nouveau maire du Tampon, pourrait devenir le nouveau président de l'intercommunalité, si l'accord passé avec Patrick Lebreton se confirme dans les urnes.

Le jeune maire partagerait la présidence avec le maire de Saint-Joseph, ont annoncé les deux édiles.

- 48 conseillers communautaires siègent à la Cirest -

Au sein de la Cirest, siègent 48 conseillers communautaires.

La ville du Tampon en compte 24 dont 18 sièges pour le groupe d'Alexis Chaussalet, 5 pour Patrice Thien Ah Koon et 1 pour Nathalie Bassire.

Patrice Lebreton compte 17 sièges et Jeannot Lebon en a obtenu 2 seul à Saint-Joseph.

A l'Entre-Deux, Camille Clain a obtenu 2 sièges, tandis que le maire déchu Bachil Valy en occupera 1.

Enfin, la ville de Saint-Philippe compte également 2 sièges.

- 170 millions d’euros de budget -

Le budget primitif 2025 de la Casud, d’un montant global de 170 millions d’euros (budget principal et budgets annexes confondus), a été validé par les élus communautaires en décembre 2025.

Les intercommunalités disposent de budgets conséquents, parfois supérieurs à ceux de certaines communes. Ces enveloppes permettent notamment de financer :

• des zones d’activités économiques

• des infrastructures de transport

• des projets d’aménagement urbain

• des équipements structurants

- Les intercommunalités, c'est quoi exactement ? -

Une intercommunalité est une structure qui regroupe plusieurs communes d'un même territoire afin de gérer ensemble certains services publics et projets de développement. Le but : mutualiser les moyens et coordonner les politiques à une échelle plus large que celle d'une seule ville.

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les intercommunalités ne sont pas de simples structures administratives. Elles gèrent des compétences clés : les transports publics, la collecte et le traitement des déchets, la gestion de l’eau et de l’assainissement, le développement économique, ou encore l’aménagement du territoire et certains équipements structurants. Autant de politiques publiques qui impactent directement la vie des habitants.

Par exemple, dans l’ouest, le réseau de transport Kar’Ouest dépend du TO. Dans le nord, c’est la Cinor qui pilote notamment le réseau Citalis et la gestion des déchets. Dans l'est, la Cirest s'occupe d'Estival, le réseau de transport en commun. Même chose dans le sud pour le réseau de bus Carsud, géré par la Casud et les bus Alterneo de la Civis.

À La Réunion, cinq grandes intercommunalités structurent le département :

• La Cinor (Communauté intercommunale du Nord de La Réunion) : Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne.

• Le TO (Territoire de l'Ouest) : Le Port, La Possession, Saint-Paul, Saint-Leu et Trois-Bassins.

• La Civis (Communauté intercommunale des Villes solidaires) : Saint-Pierre, Saint-Louis, L’Étang-Salé, Petite-Île, Les Avirons et Cilaos.

• La Casud (Communauté d'agglomération du Sud) : Le Tampon, Saint-Joseph, Saint-Philippe et L’Entre-Deux.

• La Cirest (Communauté intercommunale Réunion Est) : Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoît, Sainte-Rose, La Plaine-des-Palmistes et Salazie.

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