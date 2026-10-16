À retenir ce soir : tuerie aux États-Unis, mobilisation du 17 octobre, fin de garde à vue pour le capitaine du pétrolier et Grand Raid

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 16 octobre 2026 : - États-Unis : un homme tue quatre personnes, dont trois enfants, dans une école primaire de l’Oregon - Mobilisation du 17 octobre : les grenades assourdissantes pourront être utilisées ce samedi annonce Laurent Nuñez - Garde à vue levée pour le capitaine du pétrolier de la flotte fantôme russe arrimé en baie de La Possession - Emplois présumés fictifs de la Région : Didier Robert et les trois autres mis en cause fixés sur leur sort le 17 décembre 2026 - [Photos] Grand Raid : Judicaël Sautron pointe à La Possession et se hisse à la quatrième place, Hugo Deck reste en tête

Un adolescent de 16 ans armé d’un fusil a fait quatre morts, dont trois enfants, dans une école primaire de l’Oregon, dans l’Ouest des États-Unis, avant d’être rapidement abattu jeudi par un habitant qui l’a vu rentrer dans l’établissement scolaire.

Les grenades assourdissantes de retour dans les manifestations. Leur usage avait été suspendu après qu’un élève a eu la main arrachée à Lens le 5 octobre. La suspension est suspendue a annoncé le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez ce vendredi 16 octobre 2026 sur France 2.

La garde à vue du capitaine du pétrolier DF Peak a été levée ce vendredi matin 16 octobre 2026, informe la procureure de Saint-Denis, Véronique Denizot. Le parquet précise que le capitaine a été reconduit à bord de son navire qui continue "de faire l'objet d'une mesure d'immobilisation administrative". Le bâtiment est soupçonné d’appartenir à la flotte fantôme russe. Arraisonné lundi au large de La Réunion, il avait été escorté par la Marine nationale jusqu'aux côtes réunionnaises. Par arrêté préfectoral, la navigation et les activités nautiques sont interdites dans un rayon de 500 mètres à son point de mouillage dans la baie de La Possession.

Ce vendredi 16 octobre 2026, une peine de 8 mois de prison avec sursis, de 30.000 euros d'amende et de 5 ans d'inéligibilité ont été requis par l'avocate générale à l'encontre de Didier Robert dans l'affaire des emplois présumés fictifs de La Région. Des peines de prison avec sursis, d'amende et d'inéligibilité ont également été demandées - à divers degrés -, contre Jean-Louis Lagourgue et Sabrina Ramin. La magistrate a demandé la relaxe des trois autres mis en cause. La cour rendra sa décision le 17 décembre 2026.

Ce vendredi 16 octobre 2026, le Grand Raid se poursuit dans les sentiers. Hugo Deck continue de creuser la distance avec ses concurrents. Le "fou" a pointé à La Possession et a repris la course vers la Grande Chaloupe après un court arrêt. Près de 30 minutes le sépare des ses premiers poursuivants, Robin Robin Juillaget et Vincent Esmiol. Le Réunionnais Judicaël Sautron a pointé à Ilet Savannah et s'installe à la 5ème place du classement général. Florian Bernabeu-Seguy a remporté la Mascareignes devant Nirina Haja. Dans le relais, Zembrocal, la team Zembro sous BBL termine première, bien loin devant ses concurrents.