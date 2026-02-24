Étang Saint-Leu : Perceval Gaillard à la rencontre des élèves de CM2

Les élèves de l'école élémentaire de l'Étang Saint-Leu ont rencontré le député Perceval Gaillard ce mardi 24 février 2026. Un échange qui a duré deux heures, durant lesquelles les enfants ont pu poser des questions au député et lui présenter leur projet de loi sur la régulation des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. (Photo : D.R)

C'est dans le cadre de l'opération du Parlement des enfants 2026, organisée par l'Assemblée nationale, que le député de la 7ème circonscription est allé ce matin à la rencontre de la classe de CM2 de l'école de l'Étang Saint-Leu.

Cette classe porte une proposition de loi sur la régulation des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Deux heures d'échanges à bâtons rompus ont eu lieu avec des élèves très bien préparés, très intéressés et très au fait de l'actualité.

Le député tient à remercier leur instituteur, monsieur Alain Orban, ainsi que le directeur de l'école monsieur Mathieu Hoareau, pour leur accueil et leur investissement dans ce projet.

- Peut-être un déplacement à l'Assemblée nationale pour les élèves -

Comme l'an dernier où une classe de l'école Aliette Hortense de la Saline, également dans la 7ème circonscription, avait été sélectionnée pour aller à l'Assemblée nationale, le député Perceval Gaillard espère pouvoir accueillir en juin prochain dans l'hémicycle cette classe de l'Étang Saint-Leu, comme il l'avait fait pour celle de La Saline en juin dernier.