Étang-Salé : lancement du dispositif "ville propre" pour des quartiers accueillants et un mode de vie plus durable

Depuis le 1 er juin 2026, une dizaine d’agents municipaux sillonnent les rues de la ville de l'Étang-Salé. Leurs missions principales : généraliser le tri à la source dans les cantines, écoles, et bâtiments communaux, lutter contre le gaspillage alimentaire et accompagner les initiatives de réemploi, mais aussi réduire les plastiques et les emballages jetables. Ils seront autour des aires de pique-nique, des écoles et des commerces afin de faire de la prévention (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Mathieu Hoarau, maire de la ville, explique : "Ce dispositif permet de changer les mentalités en matière d’incivilités et de salubrité publique, tout en renforçant la visibilité et la proximité du service public. Ensemble, faisons de L’Étang-Salé une ville toujours plus propre, plus verte et plus agréable à vivre"

Les agents, qui ont été redéployés en interne, seront mobilisés tous les jours de la semaine, de 9h30 à 17h30. "Un planning alterné permettra de maintenir cette qualité de service au quotidien tout en garantissant deux jours de repos consécutifs pour chaque agent" indique la municipalité.

Ces horaires assurent une efficacité maximale sur le terrain.

Les interventions agents de la ville cibleront les moments clés de la journée : dès 9h30 pour éviter les flux de circulation du matin, et après 15h30 aux abords des écoles et bâtiments publics.

Le week-end, une attention particulière sera portée à la propreté après les grands événements du territoire (marchés, messes, mariages, manifestations sportives et culturelles)

- Des zones d’intervention prioritaires -

Le service concentrera ses efforts sur les secteurs névralgiques de la commune :

Hyper-centre et zones commerçantes : Maintien d’un état impeccable tout au long de la journée.

Aires de pique-nique et zones de loisirs : Nettoyage ciblé après les pics d’utilisation.

Zones de flux : Espaces en lien avec les partenaires institutionnels et les équipements publics.

Abords des écoles.

L'occasion pour les habitants qui le peuvent, de changer leur mode de vie et de découvrir des pratiques plus durables.