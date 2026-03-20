"Toutes et tous égaux" : la mobilisation se poursuit en 2026 à La Réunion

En 2026, l’appel à projet "égalité", qui s’inscrit dans le plan national "Toutes et tous égaux" pour l’égalité entre les femmes et les hommes lancé par le gouvernement, est renouvelé. Les projets proposés devront s’inscrire dans les axes prioritaires de la politique gouvernementale en faveur de l’égalité, une dimension régionale, départementale ou communale. Une attention particulière sera portée sur les projets en direction des publics vulnérables. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les projets déposés peuvent être de nouveaux projets ou la poursuite / le renforcement de projets déjà existants.

L’appel à projet égalité 2026 prévoit de soutenir les projets co-financés jusqu’à hauteur maximale de 80% du budget total de chaque projet.

- Nouveauté pour 2026 pour l'appel à projets -

Dans le contexte d’augmentation significative des consommations de drogues à La Réunion, et afin de renforcer les actions de sensibilisation, les porteurs de projet devront intégrer à leurs actions un axe de promotion dans la prévention des conduites addictives.

Les dossiers sont à déposer avant le lundi 6 avril 2026, minuit heure de La Réunion via la démarche numérique suivante : https://demarche.numerique.gouv.fr/commencer/drdfe-de-la-reunion-appel-a-projets-egalite-2026