[Vidéo] Kélonia : une centaine de petites tortues vertes ont emmergé du sable de la plage artificielle

Une centaine de petites tortues vertes ont emmergé du sable de la plage artificielle de Kélonia à Saint-Leu. L'équipe du centre de soins a mis en place une surveillance adaptée. Les nouveaux nés "en pleine forme", seront relâchés, explique Stéphane Ciccione (Photo : Kélonia)

Depuis plusieurs semaines, "des traces d'activités de ponte étaient visibles sur la plage le matin. Ce que confirment les images de la caméra de vidéosurveillance". Regardez.

