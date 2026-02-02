TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

[Vidéo] Kélonia : une centaine de petites tortues vertes ont emmergé du sable de la plage artificielle

  • Publié le 2 février 2026 à 08:35
  • Actualisé le 2 février 2026 à 08:55
Kélonia : une centaines de petites tortues vertes ont emmergé du sable de la plage artificielle

Une centaine de petites tortues vertes ont emmergé du sable de la plage artificielle de Kélonia à Saint-Leu. L'équipe du centre de soins a mis en place une surveillance adaptée. Les nouveaux nés "en pleine forme", seront relâchés, explique Stéphane Ciccione (Photo : Kélonia)

Depuis plusieurs semaines, "des traces d'activités de ponte étaient visibles sur la plage le matin. Ce que confirment les images de la caméra de vidéosurveillance". Regardez.

www.imazpress.com/[email protected]

Kélonia, Tortue, Environnement

guest
2 Commentaires
Bernard
Bernard
1 heure

Pourquoi ne pas donner la parole à ceux qui ont trouvé cette éclosion que lépèr kui de Stéphanie ?

Répondre
Tout sauf Atchapa ĺi lé molle
Tout sauf Atchapa ĺi lé molle
1 heure

Bravo Kelonia.
Beau travail

Répondre