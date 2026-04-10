Un accident est survenu sur la quatre-voie de Saint-Paul, au niveau de Savannah, ce vendredi 10 avril 2026 aux alentours de midi. La voie de droite, en direction de l'ouest, a été brièvement neutralisée. Des embouteillages se sont formés dans le secteur, remontant jusqu'à la sortie de la NRL. Entre l'accident et les ralentissements habituels du vendredi après-midi, environ 10 km de bouchons sont à signaler à 14h40. (Photo Photo RB imazpress.com)
INFOROUTES 10 km d'embouteillage en direction de l'ouest après un accident à Savannah
Déjà hier dans la nuit vers minuit en face du CHOR en direction de St Pierre il y a eu un accident mettant en cause 2 voitures, et vu leur état, la vitesse devait pas être minime...
Soit la portion est effectivement accidentogene, soit il faut mettre le radar un peu plus en amont pour calmer les excités...