10 km d'embouteillage en direction de l'ouest après un accident à Savannah

Un accident est survenu sur la quatre-voie de Saint-Paul, au niveau de Savannah, ce vendredi 10 avril 2026 aux alentours de midi. La voie de droite, en direction de l'ouest, a été brièvement neutralisée. Des embouteillages se sont formés dans le secteur, remontant jusqu'à la sortie de la NRL. Entre l'accident et les ralentissements habituels du vendredi après-midi, environ 10 km de bouchons sont à signaler à 14h40. (Photo Photo RB imazpress.com)